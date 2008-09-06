PKK'ya yeni bir darbe

BİNGÖL'ün Kiğı İlçesi kırsalında yer alan Tekbaşlar Jandarma Karakolu çevresindeki askeri mevzilere yapılan 2 askerin şehit olduğu, 9 askerin de yaralandığı saldırının ardından, güvenlik güçleri tarafından ölü ele geçirilen 4 teröristten birinin eyleme bizzat katılan ve organize eden PKK'nın Bingöl bölge sorumlusu Suriye uyruklu ‘Kahraman Haseki’ kod adlı 38 yaşındaki Ahmet Tevfik olduğu ortaya çıktı. 6 yıldır bölgede bulunan ve birçok kanlı eylemin faili olduğu belirtilen Tevfik'in ölümü, örgütte şok etkisi yarattı.



Geçen 2 Eylül'de gerçekleştirilen terörist eylemin ardından harekete geçen güvenlik güçleri, 3 Eylül'de sıcak temas sağladıkları eylemci teröristlerden 4'ünü silahlarıyla birlikte ölü ele geçirerek etkisiz hale getirdi. Bu teröristlerden birinin PKK’nın Suriye uyruklu Bingöl bölge sorumlusu Ahmet Tevfik olduğu anlaşıldı. 1 M- 16 tüfek, 4 el bombası, 1 gece görüş dürbünü, 1 gündüz dürbünü, 1 telsiz ile birlikte ele geçirilen Ahmet Tevfik'in, 2002 yılından beri Bingöl kırsalında bölge sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü biliniyor.



‘Pasur’ telsiz kodunu kullanan ve Kuzey Irak’ın Zap bölgesindeki Roj kodlu örgütün ana karagahıyla günlük bağlantı kurup 7124 kodlu frekanstan görüşme yaparak bölgedeki eylemler ve güvenlik güçlerinin askeri faaliyetleri hakkında bilgi aktardığı belirtilen Ahmet Tevfik’in ölüm haberi Kandil Dağı ve Kuzey Irak’taki örgütün üst düzey yöneticileri arasında da şok etkisi yarattı.



Suriye ordusunda askerlik yaptıktan sonra PKK’ya katılan ve 15 yıldan beri örgütün dağ kadrosunda yer alan Ahmet Tevfik, Kiğı’daki son ki eylemin yanı sıra 6 yılda, Bingöl’de devletle işbirliği yaptıkları gerekçesiyle Muhitin Karaca ve Osman Koca adlı köylülerin kaçırıldıktan sonra öldürülüp cesetlerinin elektrik direğine asılması ve ağızlarına para sıkıştırılması, Bingöl merkez Ferhan yaylasında bir askeri helikoptere ateş açılması sonucu helikopterin isabet alarak hasar görmesi. Bingöl merkez Kartal yaylasında 4 orman işçisinin öldürülmesi, aynı yerde yol kesilip yolculardan para alınması, propaganda yapılması, Sancak beldesinde yol kesilmesi, Ilıcalar Jandarma Karakolu'na saldırı düzenleyip 2 askerin şehit edilmesi, Bingöl merkeze bağlı Ortaçanak- Dallıtepe’de değişik tarihlerde güvenlik güçleriyle silahlı çatışmaya girilmesi sonucu 2’si uzman çavuş, 3’ü asker 5 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 9 güvenlik görevlisinin yaralanması, yol yapımında çalışan iş makinelerinin yakılması eylemlerine katıldığı tespit edildi.

Ahmet Tevfik Diyarbakır Başsavcılığı’nca gıyabi tutuklama kararıyla da aranıyordu.



