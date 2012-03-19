PKK'ya katılmak isteyen 4 çocuk Şanlıurfa'da yakalandı

T24 - PKK'nın kamplarına katılmak üzere İstanbul'dan yola çıktığı iddia edilen 4 ilköğretim öğrencisi, Şanlıurfa'da yakalandı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, İstanbul'da oturan ve akraba oldukları öğrenilen ilköğretim öğrencisi 13 - 14 yaşlarındaki İ.G, A.G, R.G ile M.G evden kaçıp, Diyarbakır'a gitmek üzere yola çıktı.

Ailelerinin, çocukların terör örgütüne katılmasından korktukları yönündeki ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Ekipler, çocukların Esenler Otogarından bindiği otobüsü takibe aldı. Otobüsün Şanlıurfa'dan geçeceği bilgisini alan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun çıkışında arama noktası oluşturdu.

Burada durdurulan yolcu otobüsünde kimlik kontrolü yapan ekipler, terör örgütüne katılmak üzere evden kaçtıkları iddia edilen İ.G, A.G, R.G ile M.G'yi otobüsten indirdi.

4 öğrencinin otobüsten indirildikten sonra polis aracına alındığı, kek ikram edilip bir süre polislerle sohbet ettiği görüldü.

Ekipler daha sonra öğrencileri emniyete götürdü.