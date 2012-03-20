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PKK'ya karşı Kuzey Irak'ta peşmergelerle ortak operasyon

Kuzey Irak’ta düzenlenen operasyonda Peşmerge, terör örgütünün yardım koridorlarını kapatınca Özel Harekat 5 PKK’lıyı kan dökmeden yakaladı.

20 Mart 2012 10:57

T24- Jandarma-Peşmerge iş birliği meyvelerini vermeye başladı. Kuzey Irak’ta düzenlenen operasyonda Peşmerge, terör örgütünün yardım koridorlarını kapatınca Özel Harekat 5 PKK’lıyı kan dökmeden yakaladı.

Özel Kuvvetler Komutanlığı ile Barzani yönetimindeki KDP güçleri, Özal döneminden sonra ilk kez Irak topraklarında PKK’ya karşı ortak operasyona imza attı. Mart ayı başında Irak’ta Özel Kuvvetler tarafından sağ olarak yakalanıp Türkiye’ye getirilen PKK’nın bahar eylemlerinin koordinatörü 5 kişilik ekibe yönelik operasyonun KDP’yle beraber yapıldığı ortaya çıktı.


Jandarma İstihbarat’ın nokta olarak yerini belirlediği 5 kişilik PKK’lı gruba yönelik operasyonu Irak’taki Özel Kuvvetlere bağlı birimlerin KDP’yle paylaştığı öğrenildi. Beraber planlanan operasyonda KDP’ye bağlı Peşmerge güçlerinin çevre güvenliği alması ve terör örgütü PKK’nın yardım koridorlarını kapatması kararlaştırıldı. KDP güçleri çevre güvenliğini tam olarak sağlarken, Özel Kuvvetler operasyonu başarıyla icra ederek, Azat Elçi, Adil Erbeğ, Ayhan Engin, Neçirvan Bozkurt ve Rojbin Töre isimli PKK’lıları ele geçirdi.

Özel Kuvvetler ve KDP bağlı Peşmerge PKK’lıların bulunduğu mağarayı tam olarak tespit ettikten sonra düğmeye bastı. Bölgeye hakim olan KDP güçlerinin PKK’nın destek için gelebileceği bütün güzergahlarının tutulduğu bilgisini vermelerinin ardından bölgeye giren Özel Kuvvetlere bağlı birlikler, kan akıtmadan 5 PKK’lıyı kıstırarak teslim olmaya zorladı. Teslim olan PKK’lıların sınıra kadar getirilmesinde de KDP güçlerinin koruma sağladığı öğrenildi. KDP’yle PKK’ya karşı mücadelede son dönemde oldukça yakın ilişki kurulduğu öğrenildi. PKK’dan kaçıp Barzani güçlerine sığınanlar, ilk sorguları yapıldıktan sonra istemeleri halinde Türkiye’ye teslim ediliyor. Son üç ay içinde 20 PKK’lı bu şekilde Türkiye’ye teslim edildi.

 

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