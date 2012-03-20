PKK'ya karşı Kuzey Irak'ta peşmergelerle ortak operasyon

Özel Kuvvetler ve KDP bağlı Peşmerge PKK’lıların bulunduğu mağarayı tam olarak tespit ettikten sonra düğmeye bastı. Bölgeye hakim olan KDP güçlerinin PKK’nın destek için gelebileceği bütün güzergahlarının tutulduğu bilgisini vermelerinin ardından bölgeye giren Özel Kuvvetlere bağlı birlikler, kan akıtmadan 5 PKK’lıyı kıstırarak teslim olmaya zorladı. Teslim olan PKK’lıların sınıra kadar getirilmesinde de KDP güçlerinin koruma sağladığı öğrenildi. KDP’yle PKK’ya karşı mücadelede son dönemde oldukça yakın ilişki kurulduğu öğrenildi. PKK’dan kaçıp Barzani güçlerine sığınanlar, ilk sorguları yapıldıktan sonra istemeleri halinde Türkiye’ye teslim ediliyor. Son üç ay içinde 20 PKK’lı bu şekilde Türkiye’ye teslim edildi.