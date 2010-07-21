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Dünya

PKK'ya İtalya'dan da darbe geldi

İtalya'da yapılan bir operasyonda terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinden Nizamenttin Toğuç yakalandı.

21 Temmuz 2010 03:00

T24- Türkiye, Suriye ve İran'da gerçekleştirilen operasyonlarda büyük kayıplar veren terör örgütü PKK'ya bir darbe de İtalya'dan geldi.


Terör örgütünün üst düzey yöneticisi ve kırmızı bültenle aranan Nizamettin Toğuç, Venedik'te yakalandıktan sonra tutuklandı.


İtalyan Gizli Servisi DİGOS ile Padova polisinin Venedik'te ortak operasyonu sonucu İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütünün üst düzey yöneticisi Nizamettin Toğuç gözaltına alındı. Toğuç ile aynı araçta bulunan örgütün 4 mensubunun da yakalandığı bildirildi.


Terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yakın takibe alındığı bildirilen Nizamettin Toğuç ile gözaltına alınan 4 teröristin 18 Temmuz 2010'da tutuklandığı bildirildi.


Terörist Nizamettin Toğuç'un, terör örgütü PKK tarafından Venedik kentinde düzenlenen gizli bir toplantıya katılmak üzere İtalya'ya geldiği kaydedildi.


Bu arada kırmızı bültenle aranan Toğuç'un, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Türkiye'ye iade edilmesinin beklenildiği kaydedildi.

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