PKK'ya Fransa'da operasyon

Fransa’da polis PKK’ya yönelik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi ve Marsilya kentinde örgüte yakınlığıyla bilinen “Kürt Halkevi”nde arama yaptı.





Fransa’da polis PKK’ya yönelik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Fransız polisi, PKK hakkında Paris terörle mücadele savcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında bugün Marsilya kentinde örgüte yakınlığıyla bilinen “Kürt Halkevi”nde arama yaptı. Polis PKK sepmatizanı olduğu belirtilen çok sayıda kişinin, bölgede yaşayan Kürt kökenli Türk vatandaşlarından haraç topladıkları şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi.





Öte yandan Fransa’nın Bordeaux kenti ve çevresinde 2007 yılında Türk bar ve kültür merkezlerine molotof kokteyli saldırıları düzenleyen ve terör örgütü PKK ile bağlantı oldukları bildirilen 11 kişi de çeşitli hapis cezalarına mahkum edildi. Paris Mahkemesi, mahkemeye gelmeyen sanıklardan biri hakkında 5 yıl hapis ve tutuklama emri çıkartılmasına hükmetti. Diğer sanıklar ise 18 aydan 5 yıla kadar değişen cezalara mahkum edildi. 3’ü tutuklu, 8’i ise tutuksuz yargılanan sanıklar, mali terörizm, binalara zarar vermek için patlayıcı madde kullanma ve terör örgütüyle işbirliği yapmakla suçlanıyordu.



PKK Fransa tarafından terör örgütü olarak tanımlanmakla birlikte, tüm Avrupa’da olduğu gibi bu ülkede de değişik isimli dernekler adı altında faaliyet yürütüyor.



Fransız terörle mücadele birimleri PKK’ya karşı Şubat 2007’de kapsamlı bir operasyon gerçekleştirmiş ve aralarında örgütün Avrupa’daki önde gelen isimlerinden Nedim Seven’in de bulunduğu 14 kişiyi yasadışı faaliyetler yürüttükleri gerekçesiyle gözaltına almıştı. Fransız basınının o dönem polise dayanarak aktardığı haberlerde örgütün bazı elemanlarının Fransız istihbarat birimleriyle yakın ilişkide olduğu belirtilmiş, haber yalanlanmamıştı. Fransız basını örgütün Fransa’da yılda yaklaşık 4 milyon Euro haraç topladığının tahmin edildiğini de yazmıştı.

