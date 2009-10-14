PKK'nın yöneticilerinden Cihan Asi yakalandı

Terör örgütünün yöneticilerinden Cihan Asi kansere yakalandıktan sonra gizlice Türkiye’ye sokuldu. Lüks bir araçla Van’da özel bir hastaneye yatırılan Asi tutuklandı.



Terör örgütü PKK’nın propaganda sorumlusu “Beritan” kod adlı Cihan Asi adlı teröristin, kanser tedavisi olmak üzere sahte kimlikle getirildiği Türkiye’de tutuklandığı ortaya çıktı. Dağlıca saldırısını gerçekleştiren teröristlerle bağlantısı nedeniyle adı daha önce de gündeme gelen Cihan Asi’nin yakalanmasıyla birlikte örgüte önemli bir darbe vuruldu. Vatan gazetesinin haberine göre, Van’da, tedavi olmak amacıyla özel bir hastaneye yatırıldıktan sonra polisin düzenlediği baskınla gözaltına alınarak tutuklanan Cihan Asi’nin, Kandil’den Türkiye’ye nasıl giriş yaptığı da tüm detaylarıyla tespit edildi.



Eylül 1999’da, örgüte katıldıktan sonra Zap Kampı’na götürülen Cihan Asi, burada “Beritan” kod adını aldıktan sonra önce siyasi, ardından da yoğun bir askeri eğitimden geçirildi. Örgüt içerisinde kısa süre içerisinde önemli görevlere gelen Asi, Zap Kampı’nda Tim Komutanı olduktan sonra Kandil’e geçti. Kandil’de örgütün sözde 2 numaralı adamı olan Murat Karayılan’a yakın bir isim olarak sivrilen Asi, daha sonra proganda ve medya sorumlusu olarak öne çıktı.



Audi ile getirildi



Sık sık örgüte yakın televizyon kanallarında da görüntüleri yayınlanan Cihan Asi, geçtiğimiz aylarda ağır bir hastalığa yakalandı. Kandil’de ve Kuzey Irak’taki hastanelerde tedavisine olumlu bir yanıt alınmayan Cihan Asi’nin, sınırdan geçirilerek Van’a getirilmesini karar verildi.



Geçtiğimiz günlerde Hakkari üzerinden sınırdan gizlice Türkiye’ye geçirilen Asi’nin buradan örgüt ulakları tarafından son model Audi Q7 ile Van’a getirilerek özel bir hastaneye yatırıldığı belirlendi.



Asi’nin hastaneye farklı bir kimlikle yatırıldığı istihbaratını alan polis düzenlediği baskınla hem Beritan kod adlı Cihan Asi’yi hem de ona yardım ve yataklık eden refakatçilerini yakaladı.



Ailesine haber verildi



Mardin nüfusuna kayıtlı olan Cihan Asi, gözaltına alındıktan sonra ailesine haber verildi. Yıllardır kızlarını görmeyen ailesi gelip Cihan Asi’yi gördü. Asi ve beraberindekiler daha sonra tutuklanıp cezaevine gönderildi.



Dağlıca iddianamesinde



PKK’nın propaganda sorumlularından biri olan Cihan Asi’nin adı 12 askerin şehit olduğu Dağlıca baskınıyla ilgili iddianamede de geçiyordu. İddianamede, hakkında dava açılan terör örgütü üyelerinden Hanife Aslan’ın ’Beritan’ kod adlı Cihan Asi ile bağlantılı olduğu ve terör örgütünün dağ kadrosuna eleman kazandırma faaliyetlerinde bulunduğu iddia ediliyordu.