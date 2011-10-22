PKK'nın üst düzey 3 yöneticisi öldürüldü!

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Emre Uslu: 3 değil, 7 yönetici öldürüldü

PKK'ya yakınlığı ile bilinen Fırat Haber ajansı, savaş uçaklarının bombardımanında aralarında örgütün Hakkari sorumlusu Yücel Halis'in de bulunduğu üst düzey 3 yöneticinin öldüğünü duyurdu.İnternet sitesindeki haberde 10 Ekim günü Hakurk ve Hinere kesimine yapılan bombardımanda örgütün önemli isimlerinden 'Cudi' kod adlı Rüstem Osman, 'Çiçek Kıçi' kod adlı Guhar Çekirge, ' Alişer Koçgiri kod adlı Yücel Halis'inde aralarında bulunduğu 7 PKK'lının öldüğü yer aldı.Hava harekatında öldürülen Alişer Koçgiri kod adlı Yücel Halis'in eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ziya Halis'in yeğeni olduğu belirtildi. PKK'nın Hakkari bölge sorumlusu olduğu öne sürülen Halis, Hakkari Dağlıca'da 12 askerin şehit saldırı sırasında kaçırılan 8 askeri, Kuzey Irak'a giden Demokrat Toplum Partisi (DTP) Milletvekillerine tutanakla teslim etmişti.Habertürk'te Akşam Raporu programının konuğu olan Taraf yazarı Emre Uslu, yerel kaynaklara dayandırarak son hava harekatlarında PKK'nın 3 değil 7 üst düzey yöneticisinin öldürüldüğünü iddia etti."Bu yıla kadar etkili olamayan hava harakatlarında PKK'nın lider kadrolarının da hedef alındığı ve öldürüldüğü görülüyor. Son operesyonlarda toplamda 7 tane PKK'nın üst düzey yönetici öldürüldü." diyen Uslu, öldürülen PKK'lıların arasında Rustem Cudi, Alişer Koçkiri kod adlı Yücel Halis, Çiçek Kıçi kod adlı elebaşlarının bulunduğunu söyledi. PKK'ya yakın yayın organlarında bu 7 isimden üçünün isminin geçtiğini diğer dört ismin de önümüzdeki günlerde açıklanmasını beklediğini kaydeden Uslu, şöyle devam etti:"Öldürülme biçimi ve öldürüldükleri yer de önemli. Kuzey Irak'taki kamplarda saklanıyorlardı. Oralardaki mağaralarda saklanıyorlardı. Şimdiye kadar kullanılan bombalar etki etmiyordu. Aselsan'ın geliştirdiği bombaların kullanıldığı ve mağaraların içinde de patlama gücüne sahip bombalar olduğu ifade ediliyor. Şimdiye kadar teknik ekipman bakımından yeterli olmayan bombalar ve ordu içinden birtakım insanların işlerini ciddiyetle yapmamasından dolayı hava hareketları başarısız olmuştu. Şimdi ise 7 tane üst düzey PKK'lının öldürüldüğünü görüyoruz."