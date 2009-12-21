PKK'nın tasfiyesi için somut kararlar alındı

Bağdat'taki toplantının ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Beşir Atalay, PKK ile mücadelenin ele alındığı 4. ana komite toplantısının Bağdat'taki kısmını tamamladıklarını, ikinci kısım toplantının bugün Erbil'de yapılacağını söyledi.



Atalay, bir yılı aşkın süredir çalışmalarına devam eden üçlü mekanizmanın PKK'yla mücadeleye yaptığı katkılarla, geçen yıl içinde 3 ülkenin almış olduğu tedbirlerin sonuçlarını Bağdat'ta bir kez daha gözden geçirdiklerini ve somut olarak ele aldıklarını belirtti.



Geçen bir yıl içinde mekanizma kapsamında somut çalışmaların nicelik ve niteliğinde önemli gelişmelerin kaydedildiğini dile getiren Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bugünkü toplantıda PKK'nın tasfiyesine yönelik Türkiye, Irak ve ABD'nin ortak mücadelesine önemli katkıları olacak yeni somut tedbirler ve kararlar alındı. Bir yol haritası çıkarılmıştır. Her 3 ülke de PKK'nın tasfiyesine yönelik adımların yoğunlaştırılması konusunda kararlılıklarını bir kere daha vurgulamışlardır. Terörün ve şiddetin tasfiyesiyle ilgili tam kararlılığa ve bundan sonraki çalışmalarımızın bu yönde yoğunlaştırılmasına karar vermiş bulunmaktayız."



Atalay, bugün Erbil'e geçeceklerini, toplantının bir diğer ayağının burada devam edeceğini, Erbil ofisini denetleyeceklerini, bu ofisin ihtiyaçlarını ve çalışmalarını gözden geçireceklerini bildirdi. Erbil'de yapacakları çalışmanın yerinde bir çalışma olduğunu ifade eden Atalay, şöyle konuştu:



"Üçlü mekanizma çerçevesinde PKK'nın tasfiyesine yönelik attığımız adımların da Irak'ın barış ve istikrarına katkıda bulunacağına inanıyoruz. Yani terörle mücadele sadece Türkiye'nin meselesi değil. ABD'nin, Irak'ın ve tüm dünyanın meselesidir. Bu manada PKK'yla mücadeleye dönük üçlü mekanizmamız da uluslararası terörle mücadelenin daha somut bir parçasıdır. Olayın Irak tarafındaki boyutlarını daha iyi biliyoruz. Irak merkezi yönetimi ve ABD bunu daha iyi biliyor. Bu, bu platform içinde sağlanmış oldu. Biz daha önemli bir safhaya geldik. Artık Irak topraklarından, kuzey Irak'tan Türkiye'ye yönelik terörün ve Mahmur kampının tasfiyesi. Bu konuda üçlü mekanizmanın tarafları tam bir kararlılık içerisinde."



Irak'ın ulusal güvenliğinden sorumlu Devlet Bakanı Şirvan El Vaili de toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, üçlü mekanizmanın çalışmalarında kaydedilen gelişme ve başarıların görüşüldüğünü söyledi. Toplantıda, mekanizmanın Bağdat ve Erbil'deki alt komisyonlarının çalışmalarının ele alındığını ve taraflar arasında bilgi alışverişinde bulunulduğunu belirten El Vaili, Mahmur kampının durumunu da görüştüklerini kaydetti.



El Vaili, "Türk tarafının bu kampla ilgili tüm sorularını ayrıntılı cevapladık. Bu kamp için ortak çözüm bulmaya çalışıyoruz. İki ülke güvenliği için tehlike oluşturan bu dosyayı kapatmak istiyoruz. Ortak sınırların ve güvenlik durumunu tartıştık. Bu komisyon iyi bir şekilde çalışmalarını sürdürecek. PKK dahil olmak üzere tüm terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek hedefimiz. Biz buna bağlıyız. Toplantıda, PKK terör örgütünün faaliyetini durdurmak için ısrarlı bir tutum sergilendi" dedi.