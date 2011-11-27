PKK'nın silah bırakma şartları!

T24

Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’den, terör örgütü PKK'nın mutlaka silah bırakması gerektiği açıklaması geldi. Ntvmsnbc'de yer alan haber şöyle:Bu konuda ikna etmeye çalıştığı PKK'nın iki koşul öne sürdüğünü belirten Talabani, bunları 'genel af' ve anayasaya koyulacak 'Türkiye birçok ırktan oluşur' ifadesi olduğunu söyledi.Talabani, Türkiye’nin tutumuyla ilgili olarak da, "Yarım başarılı olmuş sayılırız" ifadesini kullandı.Yarı resmi televizyon kanalı El Irakiye'ye verdiği demeçte, dönemin silahlı mücadele dönemi olmadığını belirten Talabani, bu konuda PKK'yı ikna etmeye çalıştığını söyledi.Talabani’ye göre, silahı bırakma konusunda iki şart öne süren örgüt, "Silahı bırakıp dağdan şehre inmemiz isteniyor, gideceğimiz yer neresi, ev mi yoksa hapis mi? Birinci şart genel af ilan edilsin" talebini iletti.Örgüt, hazırlanacak yeni anayasada ‘Türkiye'nin hepsi Türk değildir. Türkiye birçok ırktan oluşur" ifadesine yer verilmesini de istedi."PKK'yı ikna etme konusunda başarılı olduk sayılır" diyen Talabani, "Türk tarafını ikna etme konusunda yarım başarılı olmuş sayılırız" ifadesini kullandı.Irak Cumhurbaşkanı’na göre, bu konuda bölgesel Kürt yönetimi başkanı Mesut Barzani ile Başbakan Berham Salih, Türk tarafıyla iyi çalışma yürütüyor.