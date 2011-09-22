PKK'nın Siirt'te öldürdüğü 4 kadın yan yana toprağa verildi

T24 - Hatay’da üniversiteye giden Nergiz’e veda yemeği için gittikleri lokantadan dönerken, PKK’nın el bombası ve kurşunlarıyla öldürülen çocukluk arkadaşı 4 kız, 2 bin kişinin katıldığı cenaze töreniyle yan yana toprağa verildi.







Evin kardeşlerden Nergiz ölmeden önce ağabeyi Mesut’u cep telefonuyla arayıp, “Ağabey mayına bastık ölüyoruz” demiş. Zeynep ise babası Nurettin’i aramış ve son sözleri, “Çatışmanın içerisine girdik bizi kurtarın” olmuş.



Hürriyet'in haberine göre, Siirt’te önceki akşam bir grup PKK’lının polis aracı sanıp özel bir otomobile el bombalı ve uzun namlulu silahlarla yaptığı saldırıda ölen 4 genç kız dün son yolculuklarına uğurlandı. Saldırıda ölen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2’nci sınıf öğrencisi Nergiz Evin (22), kuaför ablası Zeynep Evin (31), Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç’ın kızı, aynı zamanda müdürlükte yüzme antrenörü olan Nurcan Olgaç (25) ile özel güvenlikçi Kevser Çekin (20) için Şeyh Musa Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu törende, ölenlerin tabutları tek tek camiden çıkarılıp omuzlarda taşınarak Şeyh Musa Mezarlığı’na götürüldü. Genç kızlar yan yana açılan 4 mezarda toprağa verildi. Saldırıda ölenlerden Kevser Çekin’in Siirt’in BDP’li Başkan Yardımcısı Abdullatif Çekin’in yeğeni olduğu belirtildi.







Kızların, Siirt’te yaşayıp Hatay’da üniversiteye giden Nergiz Evin için veda yemeği düzenledikleri anlaşıldı. Kızlar yemek için otomobille Kasaplar Deresi’ndeki bir lokantaya gitti. Ancak gittikleri lokantada düğün yapıldığını görünce otomobillerine binerek şehir merkezine dönmek için yola çıktı.





Hayata ‘veda’ yemeği



Kızlar dönüş yolunda, Polis Meslek Yüksekokulu yakınlarında PKK’nın saldırısına uğradı. Ölen Nurcan Olgaç’ın aynı saldırıda yaralanan kardeşi hemşire Gülcan Olgaç (23) ile ölen Evin kardeşlerin en küçüğü Nuran Evin’in (17) ise tedavisi sürüyor. Durumu ağır olan Gülcan Olgaç helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilirken, Nuran Evin’in tedavisine Siirt’te devam ediliyor.

Saldırıda kızkardeşleri Nergiz Evin (25) ve Zeynep Evin’i (31) kaybeden ağabey Mesut Evin, “Otomobildeki 6 kızın hepsi çocukluktan beri arkadaşlardı. Olaydan 10 dakika önce cep telefonuyla Zeynep’i aradım. Eve döneceklerini söyledi. Birkaç dakika sonra büyük bir patlama sesi duydum. O sırada telefonum çaldı, arayan Nergiz’di. ‘Ağabey mayına bastık ölüyoruz, her taraf mayın dolu’ dedi. Ölmeden önce yaralı halde beni aramış. Mayına bastıklarını zannetmişler. Hemen dışarı çıkıp olay yerine gittik, olanları gördük” diye konuştu. Baba Nurettin Evin ise “Zeynep arayıp, ’Çatışmanın içerisine girdik bizi kurtarın’ dedi. Koştuk gittik, cenazelerle karşılaştık. Kimin parçası, kiminin gözü ortalıktaydı” diye konuştu.





Birlikte büyüdüler birlikte gömüldüler



İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Siirt’teki PKK saldırısında hayatını kaybeden çocukluk arkadaşı 4 kızın cenaze törenine katıldı. 4 kız yanyana toprağa verildi. Şahin, daha sonra Gökçebağ Beldesi’ne giderek, saldırıda kızları Nergiz ve Zeynep ölen, Nuran da ağır yaralanan Evin Ailesi’ne taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Şahin, ailenin acısını paylaşıp başsağlığı diledi.Şahin, mezarlıkta gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ankara’daki saldırı 11.00 sıralarında, Siirt’teki 6 masum insana yönelik saldırı saat 20.15 sıralarında meydana geldi. Sınır tanımayan bir saldırıyı yürürlüğe koydular, çılgınlık içerisinde saldırıyorlar” dedi.





