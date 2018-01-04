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PKK'nın sığınak ve depolarında yaşam malzemesi ele geçirildi

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde jandarmanın terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda bulunan 2 sığınak ve 4 depoda, yüklü miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi

04 Ocak 2018 21:25

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN\'ın Refahiye ilçesinde jandarmanın terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlediği operasyonda bulunan 2 sığınak ve 4 depoda, yüklü miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Refahiye ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando timlerinin teröristlerin kış üstlenmesinin önüne geçmek için başlatılan operasyonlar sürüyor. İnsansız hava aracı (İHA), Silahlı İnsansız Hav Aracı (SİHA) destekli sürdürülen operasyonda PKK\'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak ve 4 depo, bulundu. Depo ve sığınaklarla arazi arama- tarama faaliyetleri sırasında gıda, giyim, ilk yardım ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Malzemeler imha edilirken, depo ve sığınaklar da kullanılmaz hale getirildi.
Operasyonda ele geçirilen malzemeler şöyle:
\"1 kuzineli soba, muhtelif yaşam ve ilk yardım malzemesi, 9 adet 12 kilogramlık tüp, 7 piknik tüpü, 1 üçlü set üstü ocak, 1 tüplü sac, 4 büyük, 4 küçük akü, 7 çift mekap ayakkabı, 20 metre urgan halat, 6 el lambası, 15 kilogram tulum peyniri, 20 kilogram un, 5 kilogram toz şeker, 17 kilogram makarna, 5 kilogram pirinç, 1 kilogram kuru fasulye, 35 adet 820 gramlık bezelye konservesi, 28 kilogram çeşitli konserve, 33 nescafe, 1,5 kilogram pul biber, 10 paket hamur mayası, çok sayıda ilaç, enjektör ve ilk yardım malzemesi ile çok sayıda tava, tabak, tencere, çatal, kaşık vb. mutfak malzemesi, bol miktarda temizlik malzemesi, 81 büyük ve küçük tip kalem pil, çok sayıda giyecek ve iç çamaşırı, battaniye, hasır, kilim, temizlik ve ilk yardım malzemesi.\"

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