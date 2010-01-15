PKK'nın şifreleri

T24-PKK’nın gizli şehir yapılanması Kürdistan Toplulukları Birliği Türkiye Meclisi’ne (KCK/TM) yönelik Siirt’te 2009 yazında yapılan operasyonda tutuklanan ve KCK’nın gençlik örgütü Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisi (YDGM) yöneticisi ve üyesi oldukları belirtilen 22 kişi hakkında 21’er yıl hapis cezası istendi

Kendi aralarında şifreli görüşen sanıkların, PKK’nın dağ kadrosuna eleman temin eden kişiye “alçı ustası”, dağ kadrosu ile irtibat kuran ve eleman temini için oluşturulan komitenin sorumlusuna “baba” dediği anlaşıldı.

KCK’lıların, polis takibinde olduklarını anladıklarında “hastalanmak”, örgütün silahlı faaliyet yürüttüğü kırsal alan için “tatil”, örgüte katılacakları sırada “evlenme” şifrelerini kullandıkları belirlendi.



İddianamede, sanıkların, Murat Karayılan’dan talimat aldıkları, molotof kokteyli atma ve araç yakma eylemlerini organize ettikleri ve özellikle üniversiteye yeni başlayan gençler arasından seçtikleri kişileri örgütün dağ kadrosuna kazandırmak için çalışma yürüttükleri iddia edildi.

İddianamede,YDGM’nin, PKK’nın şehirlerdeki gençlik örgütlenmesi olduğu, eylem talimatlarını örgüt yayınlarından öğrendikleri ifade edildi.



İddianamede, ölen teröristlerin cenazelerini sahiplenerek cenaze sahiplerine taziye çadırları kurdurttuğu ve halkı arabalarla bu çadırlara taşıdığı, bu şekilde güçlerini kitlelere gösterdiği kaydedildi.