T24 LogoT24 Logo
Gündem

PKK'nın şifreleri

PKK'nın dağ kadrosuna eleman temin eden kişiye 'alçı ustası' diyorlarmış...

15 Ocak 2010 02:00

 T24-PKK’nın gizli şehir yapılanması Kürdistan Toplulukları Birliği Türkiye Meclisi’ne (KCK/TM) yönelik Siirt’te 2009 yazında yapılan operasyonda tutuklanan ve KCK’nın gençlik örgütü Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisi (YDGM) yöneticisi ve üyesi oldukları belirtilen 22 kişi hakkında 21’er yıl hapis cezası istendi

Kendi aralarında şifreli görüşen sanıkların, PKK’nın dağ kadrosuna eleman temin eden kişiye “alçı ustası”, dağ kadrosu ile irtibat kuran ve eleman temini için oluşturulan komitenin sorumlusuna “baba” dediği anlaşıldı.

KCK’lıların, polis takibinde olduklarını anladıklarında “hastalanmak”, örgütün silahlı faaliyet yürüttüğü kırsal alan için “tatil”, örgüte katılacakları sırada “evlenme” şifrelerini kullandıkları belirlendi.

İddianamede, sanıkların, Murat Karayılan’dan talimat aldıkları, molotof kokteyli atma ve araç yakma eylemlerini organize ettikleri ve özellikle üniversiteye yeni başlayan gençler arasından seçtikleri kişileri örgütün dağ kadrosuna kazandırmak için çalışma yürüttükleri iddia edildi.
İddianamede,YDGM’nin, PKK’nın şehirlerdeki gençlik örgütlenmesi olduğu, eylem talimatlarını  örgüt yayınlarından öğrendikleri ifade edildi.

İddianamede, ölen teröristlerin cenazelerini sahiplenerek cenaze sahiplerine taziye çadırları kurdurttuğu ve halkı arabalarla bu çadırlara taşıdığı, bu şekilde güçlerini kitlelere gösterdiği kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24