T24 LogoT24 Logo
Gündem

PKK'nın kadın bombacısı İzmir'de yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de eylem hazırlığında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 51 şüpheli yakalandı

19 Aralık 2017 14:13

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de eylem hazırlığında bölücü terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda 51 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında örgütün kadın bombacısının da bulunduğu belirtilirken, polisin bu operasyonu, olası bir bombalı saldırıyı da önlemiş oldu.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile MİT Bölge Başkanlığı İstihbarat Şube ekipleri, bölücü terör örgütü PKK\'nın kentte eylem hazırlığı yönündeki bilgisi üzerine harekete geçti. Örgüte yardım ve yataklık yaptığı aynı zamanda sosyal medya üzerinde de örgütün propagandasını yapan 65 kişi belirlendi. Ekipler eş zamanlı olarak kent merkezi ile Menemen, Kemalpaşa, Tire, Torbalı ve Aliağa ilçelerinde operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 51 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise aramalarda çok sayıda örgütsel doküman dijital malzeme ve av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınanların arasında PKK\'nı dağ kadrosuyla doğduran bağlantılı kişilerin de olduğu belirlendi.
Bu arada gözaltına alınanlardan N.E.\'nin PKK\'nın kadın bombacısı olduğu ortaya çıktı. N.E.\'nin 10 yıl önce patlayıcı madde bulundurmaktan yakalanarak tutuklandığı ve kısa bir süre önce de salıverildiği öğrenildi. Polisin bu operasyonu, kentteki olası bir saldırıyı önlemiş oldu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet CANDANİZMİR DHAPKKYakalananlarEmniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleMİT Bölge BaşkanlığıEkiplerMenemen Kemalpaşa Tire TorbalıAliağaHarekatGözaltınaBuPolisinFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24