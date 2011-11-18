PKK'nın kaçırdığı öğretmenlerin maaşları kesildi



T24 - PKK’nın, eylül ayında Diyarbakır ve Elazığ’da kaçırdığı ve daha sonra serbest bıraktığı 12 öğretmenin, görev yapmadıkları süre içinde ek ders ücretleriyle SGK primlerinde kesinti yapıldığı iddia edildi.







Diyarbakır ve Elazığ’ın köylerinde öğretmenlik yapan Ahmet Ürün, Mehmet Gözbaşı, Tekin Çakır, Talip Maçin, Remzi Savaş, Ümit Eşer, Tubay Yalçın, Merdal Aksoy, Gökhan Yıldız, Abdullah Karan, İrfan Sarıkaya ve İsmail Yücel adlı 12 öğretmen, farklı zamanlarda terör örgütü PKK’nın köy baskınlarında kaçırıldı. En fazla 20 gün örgütün elinde kalan öğretmenler, daha sonra serbest bırakıldı.







150-240 TL kesinti



Habartürk gazetesinde yer alan habere göre, Diyarbakır İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, derse girmeyen ücretli öğretmenler ve kadrolu öğretmenlerin izinlerini belirleyip Maliye Bakanlığı’na gönderdi.



Bakanlık, ücretli öğretmenlerin girmedikleri ders saatleri ve çalışmadıkları günleri hesaplayarak maaşlarından 150240 TL kesinti uygulayıp, örgütün elinde oldukları için çalışmadıkları günler için SGK primlerini kesti. Kadrolu öğretmenlerden ise serbest bırakıldıktan sonra aldıkları raporların süresine göre 50 ile 120 TL arasında kesinti yapıldı. Kaçırılanların çoğu ücretli olarak görev yapan öğretmenlerin benzer bir durumla karşılaşmaması için Milli Eğitim Bakanlığı görev yerlerini değiştirdi.







"İkinci şoku yaşadık”



Kaçırılan öğretmenlerden Ahmet Ürün’ün babası Süleyman Ürün, “Oğlum iradesi dışında okulda bulunamadı. Bu öğretmenler, ödüllendirmek yerine cezalandırılmıştır. PKK kaçırdığında şok yaşamıştık, maaş kesintisiyle ikinci şoku yaşadık” dedi.



Kaçırılan öğretmenlerden Remzi Savaş’ın eşi Vesile Savaş ise şunları söyledi: “Eşim silah zoruyla götürüldü, keyfi için dağa çıkmadı. O PKK’nın elindeyken ben ve iki çocuğumun psikolojisi bozuldu. Kimseden destek görmezken, eşimin 60 saatlik ders ücreti kesildi. Çalışmadığı günlerin sigortası da kesildi. Devletten böyle bir şey beklemiyorduk. Çok ağrımıza gitti.”



Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk: “Kesintiler mevcut mevzuata göre normal. Ancak burada öğretmenlerimizin hür iradeleri dışında gelişen bir olay söz konusu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü bir inisiyatif kullanabilir, kendi imkânlarından bu kesintileri karşılayabilirdi.”



Eğitim-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Kasım Birtek: “Kesintiler yasal mevzuata göre yapılmış olsa da olağanüstü durumlarda uygulanmasını doğru bulmuyoruz. Bu öğretmenlerimiz kendi iradeleri dışında derslere girmemişlerdir. Devlet 5 kuruş paranın peşine düşeceğine sağ salim kurtulmalarına şükretsin. Bu mantık ve politikayla eğitim yapılmaz.”



Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü Zülfü Toman: “Ücretli öğretmenlerin her girdikleri dersler hesaplanıp ödemeleri için yazılar Maliyeye gönderiliyor. Maliyede çalıştıkları ders kadar öğretmenlere ödeme yapar. Kesintiler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizin gönderdikleri çalışma saatlerine göre uygulanmıştır”











