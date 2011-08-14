-PKK'nın iki numaralı ismi tutuklanmış TAHRAN (A.A) -14.08.2011 - İran'ın resmi haber ajanslarından Fars'ın bildirdiğine göre, İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaaddin Burucerdi, terör örgütü PKK'nın ''iki numaralı isminin'' yakalandığı haberlerini teyit etti. Fars ajansının haberinde şu ifadeler var: "Burucerdi, Meclis'te bugün gazetecilerin PKK'nın iki numaralı isminin yakalandığı haberlerine ilişkin bir soruya verdiği cevapta, "Bu haber doğrudur, İran istihbarat birimleri, bu terör örgütünün iki numaralı ismini yakalamıştır" ifadesini kullandı. Burucerdi, "İstihbarat güçlerimiz, PKK'nın iki numaralı ismini tutuklayarak çok önemli bir iş başarmışlardır" dedi. İran'ın bir başka resmi haber ajansı Mehr de "PKK’nın ikinci adamının yakaladığı haberi doğrulandı" başlığı altında şu ifadelere yer verdi: "İran İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Bakanı Alaeddin Burucerdi, terör örgütü PKK’nın ikinci adamının İran tarafından yakalandığını doğruladı. Mehr haber ajans parlamento muhabirinin bildirdiğine göre, İran İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Bakanı Alaeddin Burucerdi’nin basın toplantısında gazetecilere vediği demeçte PJAK terörist örgütünün ülkenin batısındaki eylemleri hakkında açıklama yaparak, bu terörist eylemlerin PKK terörist örgütünün ikinci adamının yakalanması dolayısıyla yapıldığını söyledi. Alaeddin Burucerdi, İran İstihbarat güçlerinin önemli bir operasyonu sonucu PKK’nın ikinci adamının yakalandığını belirtti. Burucerdi, Devim Muhafızları’ndan da bu gibi başarılı ve etkin operasyonlar bekleneceğini vurguladı." -Tartışmalarda Murat Karayılan adı vardı- PKK'nın iki numaralı isminin yakalandığı tartışmaları dün medya organlarında "Murat Karayılan yakalandı" iddiasıyla gündeme gelmişti. Burucerdi'nin basın toplantısında da bununla ilgili sorular soruldu.