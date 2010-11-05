-PKK'NIN FİNANS KAYNAĞINA İSVİÇRE'DEN DARBE ANKARA (A.A) - 05.11.2010 - Avrupa ülkelerinde finans kaynakları yakın takibe alınan terör örgütü PKK'ya bir darbe de İsviçre'den geldi. Terör örgütünün İsviçre'deki organize suç faaliyetlerini koordine ettikleri bildirilen Fuat D. ve Onur Y. adlı kişilerin yakalandığı bildirildi. Bir ihbar üzerine harekete geçen İsviçre güvenlik güçleri, Sion kantonunda insan kaçakçıları tarafından üs olarak kullanılan kampa bir operasyon düzenledi. Operasyonda Fuat D. ve Onur Y. adlı terör örgütü mensupları yakalandı. Terör örgütü PKK adına gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle Türkiye'de hakkında 11 yıl hapis cezası bulunan Fuat D. ve 20 yıl hapis cezası bulunan Onur Y'nin Türkiye'ye iadesi ile ilgili işlemlerin başlatıldığı kaydedildi. İsviçre Federal İstihbarat Servisi (BND) tarafından açıklanan ''Terörizm Raporu''nda, terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşullarını bahane ederek ülkede şiddet eylemlerini yapan terör örgütünün, kadro ve finansman teminine yönelik olarak İsviçre'de eğitim kampları ve para toplama kampanyaları düzenlediğine işaret edilerek, geçen yıl PKK'lı teröristler tarafından İsviçre'de 90'dan fazla eylem gerçekleştirildiği ve bu eylemleri gerçekleştirdiği bildirilen 50 kişinin gözaltına alındığına dikkat çekilmişti. BND'nin Raporu'nda, PKK'nın sadece Türkiye ve bölge ülkeleri için değil, İsviçre'nin kamu düzeni için de tehdit oluşturduğu vurgulanarak, PKK mensuplarının önümüzdeki süreçte de gösteri, kundaklama ve işgal türü şiddet eylemlerinin yanı sıra, organize suç eylemlerini de sürdürebilecekleri kaydedilmişti. Federal Polis (Fedbol) Basın Sözcüsü ise, PKK'nın, Basel ve diğer kentlerde yaşayan Kürt kökenli ailelerin çocuklarını kaçırdığını, bunların önce İsviçre'deki ideolojik eğitim kamplarına, oradan da Irak'ın kuzeyindeki çatışma alanına götürüldüklerini belirterek, PKK'nın, Avrupa Birliği'nin aksine İsviçre'de yasaklı olmadığını, ancak izlenen örgütler listesinde yer aldığını söylemişti. Balmer'in açıklamasında PKK'ya yönelik ek önlemlerin süratle alındığına ve terör örgütünü yasaklanmasına yönelik girişimlerin gündemde olduğuna dikkat çekilmişti.