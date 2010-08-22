PKK'nın eski Avrupa sorumlusu şimdi asker

T24 - PKK'nın eski Avrupa sorumlusu Ali Sapan, şimdi Sinop'ta askerlik görevini yerine getiriyor.

PKK’nın 1994 yılında sözde Avrupa sorumlusu olan ve 1999’da İmralı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Abdullah Öcalan’ın çağrısı üzerine dağdan inerek teslim olan 8 PKK’lının sözcüsü Ali Sapan askerlik görevini yerine getiriyor. Acemi birliğini İskenderun’da tamamlayan Sapan, Sinop’taki birliğinde “Şafak” sayıyor.



PKK lideri Öcalan’ın yakalanarak Türkiye’ye getirilmesinden sonra iyi niyet adı altında Avrupa’dan ve Kuzey Irak’taki Kandil Dağı’ndan bir grup PKK’lının teslim olmasını istedi. Örgütün sözde Avrupa sorumluluğunu yapmış Ali Sapan’ın da aralarında olduğu Kandil’deki PKK kamplarından 8 kişi Habur Sınır Kapısı’ndan içeriye alınmayınca, Şemdinli kırsalında güvenlik güçlerine teslim oldu. Diğer 7 PKK’lı yargılanıp konuldukları Muş Cezaevi’nden 2004 yılında tahliye olurken, Ali Sapan “silahlı terör örgütü yöneticisi olmak” suçundan 10 yıl hapse mahkûmedildi.Muş E Tipi Cezaevi’nde örgütle bağını kesmediği gerekçesiyle Ankara Sincan Cezaevi’ne nakledilen Sapan, Şubat 2009’da tahliye oldu. Sapan, asker kaçağı olduğu için cezaevi çıkışında İskenderun’a gönderildi.

Kısa dönem talebine ret

Sapan,Mart 2009’da dağıtım izni için geldiği memleketi Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’ndeki köyünde akrabasıyla evlendi. Üniversite mezunu olan Sapan’ın kısa dönem askerlik talebi reddedilince 15 aylık askerlik için Sinop’a gönderildi. Ali Sapan’ın askerliğinin ağustos sonunda tamamlanacağı öğrenildi.



Kandil’den 1999’da Ali Sapan’la gelen grubun içerisinde yer alan Demokratik Toplum Kongresi’nin eski eşbaşkanı Yüksel Genç, Sapan’ın üniformalı fotoğrafını teşhis etti. Genç, Sapan’ın yıllarca kullandığı gözlüğü bıraktığını belirtirken saçlarının kırlaşmasına dikkat çekti. 10 yıldan beri Sapan’ı görmediğini ve cezaevinden çıktıktan sonra örgütle bağını kopardığını iddia eden Genç, Sapan’ın BDP’den siyasete atılacağı iddialarına ise

ihtimal vermediğini söyledi.

Ali Sapan kimdir?

PKK’nın 1990’lı yıllarda sözde Avrupa temsilciliğini yaptı. Terör örgütü adına Güney Afrika lideri Mandela’yı ziyaret etti. 1994’te PKK, Kani Yılmaz’ı örgütün Avrupa sorumluluğuna getirerek, Ali Sapan’ı Kandil’e çekti. Öcalan’ın İtalya’da Cemil Bayık, Duran Kalkan’dan sonra veliahtı olarak gösterdiği Ali Sapan, örgüt içerisinde çeşitli suçlamalara da maruz kaldı.

