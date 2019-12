T24 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, "Can almaya devam eden PKK’nın en büyük koruyucusu Barzani’dir. Teröristlerin emniyetini sağlayan Barzani’dir. Kerkük’te tapu ve nüfus dairelerini yakan çapulcu başlarından biri de Barzani’dir" dedi.



İşte Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:



Can almaya devam eden PKK’nın en büyük koruyucusu Barzani’dir. Teröristlerin emniyetini sağlayan Barzani’dir. Kerkük’te tapu ve nüfus dairelerini yakan çapulcu başlarından biri de Barzani’dir. Yıllardır Türkiye’ye hakaretlerine devam eden de Barzani’dir. İşgalden sonra elde ettiği sermayeyle aramıza nüfuz etmeye çalışan da Barzani’dir. PKK’yı terör örgütü olarak görmediğini söyleyen, PKK’yı Türkiye’ye karşı pazarlık aracı olarak kullanan da Barzani’dir. Cüret bulup her fırsatta Türkiye’ye meydan okuyan küstahta Barzani’dir.



Başbakan’ın hoş geldiniz dediği, elini sıktığı, yemek yediği, görüştüğü kişi budur.



Mesud ağabey diyerek aileye alınmak istenen, Mehmetçik katili de bunlardır.



Görüşmeler esnasında arka plana peşmerge paçavralarının asılmamış olması durumu gerçeği değiştirmeyecektir.



Başbakan sonuçta muhatabına kavuşmuştur. Salonda Irak devletinin bayrağının bulunmaması son derece manidardır. Önüne halılar sererek kucakladığını zat nihayetinde Irak’ı temsil etmediğine göre kafaların arkasındaki sinsi niyetler nelerdir? Peşmerge reisi en üst düzeyde ağırlandığına göre ülkemizde hangi yetki ve görevle ve nereyi temsilen bulunmuştur? Ancak devlet adamlarına gösterilen fiili itibarda bulunan bu zat, hangi gizli devleti temsilen buraya gelmiştir? Henüz olmayan bayrağının yeri de boş bırakılmıştır?