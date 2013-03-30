PKK'nın 'Dersim kadrosu' çekilmeye direniyor mu?

Abdullah Öcalan’ın Diyarbakır’daki Nevruz kutlamalarında yaptığı çağrı doğrultusunda eylemsizlik ilan eden PKK’nın dağdaki silahlı kadrolarının mayısta Kuzey Irak’a doğru iki koldan yola çıkacağı öğrenildi. Öcalan’ın çekilme talimatına örgütün dağ kadrosunun büyük bölümünün uyacağı, ancak “Dersim eyaleti” olarak adlandırılan Tunceli’den Sivas’a kadar olan bölgedeki silahlı kadroların çekilmeye direnebileceği ileri sürülüyor.

Milliyet'ten Namık Durukan'ın edindiği bilgiye göre, PKK’lıların iki hat üzerinden ve dağılmadan çekilmesi benimsendi. Buna göre, Karadeniz ve Tokat üzerinden Dersim bölgesine geçen gruplar Botan bölgesinden Şırnak sınırları içinde bulunan Gabar ve Cudi dağları üzerinden Uludere’ye ve son olarak Haftanin bölgesine ulaşacak. Kuzeyde yani Ağrı, Erzurum, Kars ve Iğdır bölgesinden çekilecek gruplar bölgede çetin kış koşulları nedeniyle nedeniyle bekleyecek. İran izin vermezse bu gruplar Van üzerinden Başkale’ye oradan Şemdinli, Çukurca ve Beyttüşebap üzerinden Hakurk ve Zap bölgesine geçiş yapacak.



Kuryeler eşlik edecek



Geri çekilme sırasında silahlı gruplara kuryeler eşlik edecek. Çekilme sırasında ara istasyonlar görev alacak. Son istasyon grupları Kuzey Irak’a geçirecek. Geçiş yapan grupların görüntüleri PKK’ya yakın yayın organlarında haber yapılacak. PKK’lılarla söyleşiler yayımlanacak. Kuzey Irak’a geçecek PKK’lı grupların çok azı Kandil’e geçecek. En büyük grup Kuzey Irak’ın Hakurk ve Gare bölgesine çekilecek. Halen 3 bin silahlı örgüt üyesi Kuzey Irak’ın Haftanin, Zap, Gare, Hakurk, Zagros ve Kandil alanlarında bulunuyor. Silahlı PKK’lılarının sayısının 3 bin 800 ila 4 bin olduğu tahmin ediliyor.



İkna çalışmaları başladı



PKK’nın Kandil’deki yöneticilerinden Murat Karayılan, örgütün üst yönetiminin çekilme kararında olduğunu ancak orta kadrolarını çekilmeye ikna etmek gerektiğini açıklamıştı. Bu amaçla, örgüt yönetiminin ikna çalışmalarına başladığı kaydedildi. Sayıları 250-300 olarak açıklanan, “Dersim kadrosunu” olarak adlandırılan Tunceli’de bulunan silahlı grupların, aynı bölgedeki TİKKO gibi sol örgütlerinin de faaliyetlerinin bulunmasını dikkate alarak, son ana kadar bölgede kalma eğiliminde olduğu ifade ediliyor. Grubun geleceğine yönelik iki çözüm üzerinde duruluyor. Nihai çözüm aşamasına kadar bölgede kaldıktan sonra güvence verilerek dağdan indirilmesi ya da Kuzey Irak’a çekilmesi.

Örgüt yönetimi de Güneydoğu’dan İç Anadolu’ya açılan en önemli kapı olarak gördüğü Tunceli’ye özel önem veriyor. Türkiye’deki PKK unsurlarının en büyüğünün bu bölgede olduğu ve merkez olarak kullanıldığı ifade edildi. Bölgede hala 300 civarında örgüt elemanının olduğu, bölgenin bu nedenle “Doğu ve Batı Dersim” diye ikiye bölündüğü ifade edildi.

Doğu kesimini Mazgirt, Nazımiye, Peri, Karakoçan ve Pülümür, batı kesimini ise Ovacık ve Çemişgezek ilçeleri oluşturuyor. İki karargâh ve iki ayrı bölge şeklinde faaliyetin sürdürüldüğü bölgeden çekilmenin de sancılı olacağı belirtiliyor.