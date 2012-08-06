'PKK'nın Çukurca saldırıları ne anlama geliyor?'

Cevdet Aşkın

(Radikal, 6 ağustos 2012)

Kim ne dedi? Ne yaptı? Ne anlama geliyor?

5 AĞUSTOS 2012 SAAT:18.00

ANKARA

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre PKK, Hakkâri-Çukurca karayolu üzerinde bulunan merkeze bağlı Geçimli Jandarma Karakolu ile Çukurca İlçesi Karataş Karakolu ve Darsinki Tepesi’nde bulunan askeri üs bölgesine önceki gece eş zamanlı saldırı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, saldırılarla ilgili Twitter mesajında “Terör örgütü bu ramazan ayında pervasızca bir plan içerisine girmişti. Buna fırsat vermemek için güvenlik güçlerimiz ön tedbiri alıp yoğun bir mücadeleye girdi” ifadesini kullandı.

PKK

PKK’nın askeri kanadı HPG, Çukurca’da 19 ayrı noktada karakol ve askeri üslere yönelik olarak saldırı düzenlediğini ileri sürdü. Fırat Haber Ajansı’nın dünkü haberine göre örgüt tarafından yapılan açıklamada “Devrimci operasyonun birinci aşaması tamamlanmıştır” denildi.

PKK tepe yöneticisi Murat Karayılan cuma günü yaptığı açıklamada “Planlamamızı söylemem ama şu ana kadar Şemdinli ve Çukurca’yı basmamız söz konusu olmamıştır” dedi. Fırat Haber Ajansı’nın haberine göre sınırdan 35 km içerde mevzilendiklerini ileri süren Karayılan, “Sorun sadece Şemdinli değil, bütün Botan-Zağros alanı söz konusudur” diye konuştu.

Gelişmeler neye işaret ediyor?

PKK’nın önceki gece düzenlediği kombine saldırılar, Karayılan’ın açıklamalarına paralel şekilde örgütün belirtilen bölgeyi denetim altına alma planının devam ettiğini gösteriyor.

HPG açıklamasında sözü edilen ‘birinci aşama’ örgütün yeni taktiğine göre saldırıya, ‘ikinci aşama’ ise saldırıdan sonra bölgeye yerleşmeye karşılık geliyor.

Dolayısıyla Şemdinli’den sonra Çukurca çevresine örgütün mevzilenmesini beklemek diğer bir ifadeyle ikinci bir Şemdinli tablosuna hazırlıklı olmak gerekiyor.

Karayılan’ın hedef seçtikleri alana ilişkin sözleri göz önüne alındığında önümüzdeki günlerde örgütün bir taraftan Uludere diğer taraftan Yüksekova’da saldırması da şaşırtıcı olmayacaktır.

5 Ağustos itibariyle söz konusu bölgede saldırı inisiyatifinin PKK’da olduğu, TSK’nın ise henüz gidişatı tersine çevirecek nitelikte bir karşı hamle içinde olmadığı fark ediliyor.