PKK'nın Avrupa kanadı Öcalan'ın mektubunu aldı, çözüme hazırız dedi

Abdullah Öcalan’ın İmralı heyetine verdiği üç mektup BDP, Kandil ve Avrupa’ya iletilirken, mektupların içeriği de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Mektuplarda, Öcalan, üç ana başlıkta yol haritasını aktardı. Bu üç aşamalı çözüm önerilerinin 21 Mart’a kadar hayata geçirilmesini istedi. Mektupta taslak öneriler konusunda Kandil, Avrupa ve BDP’nin önerilerinin de kendisine iletilmesini istedi. BDP’li Pervin Buldan’ın Belçika’nın başkenti Brüksel’de yaptığı görüşmelerde ise muhataplardan olumlu yanıt alındı.

İmralı’ya giden heyetten Pervin Buldan, Brüksel’de PKK’nın önde gelen isimleriyle biraraya geldi. Orada İmralı’daki görüşmenin detaylarını da Avrupa’daki PKK’lılara aktardı. Öcalan’ın mektubunu teslim etti. Avrupa heyeti önerileri makûl buldu. Çözüme hazır oldukları mesajını verdi.

Avrupa kanadı, Öcalan’ın mektubuna cevaplarını en geç on güne kadar hazırlayacak. Cevap mektubunun Ankara’ya nasıl iletileceği konusu ise henüz netleşmedi. Pervin Buldan yeniden Avrupa’ya gidip cevap mektubunu teslim alabilir. Bunun yanı sıra Avrupa’nın cevabının Ankara’ya kendileri tarafından belirlenen bir isim üzerinden iletilmesi de söz konusu olabilir.



Kesin çözüm önerisi on güne kadar belirlenecek



Kandil de cevabını on güne kadar verecek. Tüm tarafların görüşlerini bildirmesinin ardından alınan üç mesaj da yeniden İmralı’ya gidecek heyet tarafından Öcalan ile paylaşılacak. Bu kez “taslak çözüm önerisi” olarak hazırlanan öneriler, tüm tarafların görüşlerinin yer aldığı “ortak ve kesin çözüm” yol haritasını belirleyecek. Bu aşamadan sonra süreç çok daha hızlı ve kararlı ilerleyecek.



Irak temasları olumlu



Arzu Yıldız'ın Taraf'taki haberine göre, eşbaşkanların Kandil’de görüşmelerini tamamlamalarının ardından BDP’li Altan Tan, Irak Kürdistanı Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşecek. Görüşmede Öcalan’ın çözüm önerileri aktarılacak. Görüşmelerde Kandil’deki PKK yönetiminin yanı sıra bölgedeki siyasi otoritenin de sürece destek vereceği ve görüşmelerin tamamının olumlu geçtiği öğrenildi. Görüşmede, silah bırakma sonrasında örgüt üyelerinin durumuna ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Öcalan’ın üç aşamalı olarak hazırladığı çözüm süreci önerilerinden “silah bırakma”, “tutsakların serbest bırakılması” ve “örgütün tasfiyesi” olarak hazırladığı başlıkların altında da birçok madde olduğu öğrenildi. BDP’lilerin Kandil temaslarında ve bölgesel yönetimlerle görüşmelerinde şu başlıklar tartışıldı:

» Tutsakların serbest kalması (Tutsakları kimin Türkiye’ye götüreceği, hangi tarihte bırakılacağı konusu... Tutsakların 8 martta bırakılması hedefleniyor)

» Silah bırakma süreci (Hangi şartlarda bırakılacak, silah bırakma durumunda silahlar kimlere teslim edilecek)

» Örgüt liderleri, üyeleri ve dağdaki gerillanın durumu (Kimler nereye gidecek. Avrupa’ya gidecekler, Türkiye’ye dönecek, kimler bölgede kalacak)



Heyet değişir mi



İmralı’da Öcalan ile görüşmelerin ardından İmralı heyetinin değişebileceği de konuşulmuştu. Dünkü Taraf ’ta heyetin değişmesiyle ilgili bilgilere yer verilmişti. Ancak İmralı’ya giden heyetle ilgili BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş başta olmak üzere, BDP’liler süreçte isimlere odaklanılmaması gerektiğini vurguluyor. Partide, “Önemli olan adaya kimin gideceği değil, sürecin hızlı bir şekilde ilerlemesi” görüşünün hâkim olduğu öğrenildi. Pervin Buldan, Altan Tan ve Sırrı Süreyya Önder’in İmralı’daki görüşmelerini sürdürebileceği de öğrenildi. Alınan bilgiye göre, BDP’deki vekillerin tamamı adaya gitme konusunda ısrarcı olmayacak. BDP’deki tüm vekillerin adadaki temasları sürdürecek birikim ve nitelikte olduğu ifade edilirken, aynı heyetin yola devam edeceği de konuşuluyor. Heyet konusunda daha önce BDP eşbaşkanlarının adaya gitme taleplerinin reddedilmesinin ardından BDP’de bu duruma karşı bir direnme olmadığının altı çizilirken, BDP’li siyasetçilerin isimler değil, çözüm için kararlı olduğu ifade edildi.



Tutanakların sızdırılması



Öcalan ile görüşme tutanaklarının sızdırılması konusunda, BDP içerisinde yapılan soruşturma ise devam ediyor. BDP, sürecin şeffaf ilerlemesi konusunda hemfikir ancak tutanakların çarpıtılarak yansıtıldığı görüşü de partide rahatsızlık yarattı. Tüm bunlara rağmen bu gelişmelerden sürecin olumsuz etkilenmeyeceği belirtiliyor.