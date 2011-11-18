PKK'nın 'Amanos ekibi' işte böyle yakalandı

T24

Operasyon anını izlemek için tıklayın...



Bakanlık'tan ayrıntılı açıklama



Ev eşyası yüklü kamyonet içinde yakalandılar



Cephanelik çıktı



15 eylem gerçekleştirmişler



Akdeniz açılımına darbe vuruldu



Hatay’ın İskenderun ve Döryol ilçelerinde 2010 yılında 6 asker ile 4 polisin şehit edilmesi eylemlerine karıştığı ve Amanos bölge sorumlusu olduğu ileri sürülen, 12 Kasım’da Antalya’dan Mersin’e gelirken yakalanan ’Fırat Siverek’ kod adlı Kenan Yıldızbakan ile birlikte ’Erdal Zaza’ kod adlı Bayram Daimi, ’Özgür’ kod adlı Barış Kızılçay, ’Sefkan Amed’ kod adlı Cengiz Nergiz, Mehmet Ataman, Musa Ataman ve Mehmet Şah Çetinkaya ile Tarsus İlçesi’nde gözaltına alınan Hamdusena Sayan, Mersin Adliyesi’nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine konuldu.İçişleri Bakanlığı; bugün konuyla ilgili ayrıntılı açıklama yaptı, operasyon fotoğraflarını yayınladı. Bakanlık, Amanos bölgesinde silahlı faaliyet gösteren PKK’lılara yönelik, uzun süreli istihbari çalışmalara bağlı olarak, güvenlik güçlerince 12 Kasım’da başlatılan operasyonlar sonucunda, 4’ü örgüt içerisinde silahlı olarak, 4’ü ise milis olarak faaliyet yürüten toplam 8 terör örgütü militanı silah ve mühimmatlarıyla birlikte sağ olarak yakalandığı açıkladı.Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın teknik destekleriyle, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, bir araç içerisinde kamufle amaçlı olarak ev eşyaları arasında saklanan; PKK içerisinde milis olarak faaliyet yürüten; 1981 Batman doğumlu Mehmet Şah Çetinkaya, 1983 Şırnak doğumlu Musa Ataman, 1989 Şırnak doğumlu Mehmet Ataman, 1969 Diyarbakır doğumlu Hamdusena Sayan isimli şahıslar ile kırsal alanda silahlı faaliyet yürüten; 1983 Bartın doğumlu Barış Kızılçay (2005 katılımlı), 1972 Şanlıurfa doğumlu Kenan Yıldızbakan (1999 katılımlı), 1985 Diyarbakır doğumlu Bayram Daimi (2003 katılımlı), 1982 Diyarbakır doğumlu Cengiz Nergiz (2003 katılımlı) isimli terör örgütü militanları gözaltına alındı.PKK'lıların üzerlerinde ve yakalandıkları araçlarda yapılan aramada; 1 adet M-16 marka otomatik silah, bu silaha ait 5 adet şarjör, 3 adet Kalaşnikof marka otomatik silah, bu silahlara ait 15 adet şarjör, 1 adet Glock marka tabanca, bu tabancaya ait 2 adet şarjör, 8 adet el bombası, 2 adet el telsizi, 1 adet seyyar (sırt) telsizi, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet normal dürbün, 1 adet GPRS cihazı, çeşitli çap ve markalarda çok sayıda mermi, bol miktarda tıbbi ve yaşamsal malzeme ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.Örgüt militanlarının yer göstermeleri neticesinde, değişik bölgelerde, kırsal alanda toprağın altına gömülü vaziyette ve sığınak tabir edilen yerlerde yapılan aramalarda ise 1 adet M-16 otomatik silah, bu silaha ait 7 adet şarjör, 1 adet Baretta marka tabanca, bu tabancaya ait 2 adet şarjör, 1,5 kg A4 plastik patlayıcı, 10 adet el bombası, çok sayıda hazırlanmış elektronik bomba düzenekleri, 37 adet elektrikli fünye, 9 adet elektrikli kapsül, 1 adet dürbün, 20 kg. amonyum nitrat, 1 adet el telsizi, kırsal alanda kullanmak üzere çok miktarda yaşam malzemeleri (tahmini 180 kg.) ve bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.Bakanlık, teröristlerin yapılan sorgulamaları ve alınan ifadelerinde katıldıkları eylemlerin de belirlendiğini bildirdi. Buna göre eylemler şunlar;1. EYLEM : 2007 yılında Hatay ili Dörtyol ilçesi Kisecik Mevkiinde bulunan Eti Krom Maden Ocağı Şantiyesinin basılarak, araçlarının yakılması, çalışanların yiyecek ve cep telefonlarının gasp edilmesi,2. EYLEM : 2008 Nisan ayında Hatay ili Dörtyol İlçesi Kuzuculu Beldesi Şifalı Suyolu mevkiinde otoyol kenarında bulunan bariyere yerleştirilen ve askeri aracın geçişi sırasında mayın patlatılması,3. EYLEM : 2008 Haziran ayında Hatay ili Dörtyol ilçesinde bulunan Karahasan Paşa Kışlasına yönelik olarak roketli ve silahlı saldırı eyleminin gerçekleştirilmesi,4. EYLEM : 2009 yılında Hatay İli Hassa İlçesi Aşağı Karafakılı köyü, Mığırdağ mevkiinde güvenlik güçleri ile girmiş oldukları silahlı çatışmada (3) örgüt mensubunun ölü olarak ele geçirilmesi,5. EYLEM : 2009 yılı Haziran ayında Hatay İli Dörtyol İlçesi Topaktaş yaylasında yayla sakinlerini toplayarak terör örgütünün propagandasının yapılması, yayla sakinlerine ait toplam (3) aracın ve gıda maddelerinin gasp edilmesi,6. EYLEM : 2009 Temmuz ayında Hatay ili Dörtyol ilçesi Domuz Damı mevkiinde askerlerin pusuya düşürülerek çıkan silahlı çatışma eyleminde (2) askerimizin şehit edilmesi,7. EYLEM : 2009 yılı Eylül ayında Hatay ili İskenderun ilçesi Kurt Bağı Köyü mevkiinde Orman İşletme Şefliğine ait su havuzu yapımı çalışması yapan 2 işçiyi alıkoyarak diğer bir işçiyi şehir merkezine gönderip erzak temin edilmesi,8. EYLEM :30.05.2010 günü Hatay/İskenderun 7.Deniz Hava Savunma Taburu Komutanlığına bağlı askeri araca yapılan saldırı sonucu (7) askerimizin şehit edilmesi eylemi, (ele geçirilen M-16 silahın bu olayda kullanıldığı kriminal inceleme neticesinde tespit edilmiştir.)9. EYLEM : 2010 yılı Temmuz ayında bir şahsa ait aracın gasp edilerek Hatay ili Dörtyol ilçesinde (4) Polis Memurumuzun şehit edilmesi, bir Polis Memurumuzun silahının gasp edilmesi,10. EYLEM : 2010 yılı Haziran ayında Hatay ili İskenderun ilçesi Değirmendere Mevkiinde askerlerin pusuya düşürülerek silahlı çatışmaya girilmesi,11. EYLEM : 2010 Temmuz ayı içerisinde Hatay İli İskenderun İlçesi Sarıseki Beldesi Dahar Yaylası Mevkiinde vatandaşın yollarının kesilerek vatandaşlardan birinin rehin alınarak diğer vatandaşın erzak ve malzeme temin etmek maksadıyla İskenderun ilçesine gönderilmesi,12.EYLEM : 2011 yılı Nisan ayında Hatay ili Paşa Yaylasında bulunan Taş Ocağı Şantiyesinin basılması ve sözde vergilendirme adı altında para gasp edilmesi,13. EYLEM : 2011 Eylül ayında Ahmet (K) Rezzan BALTA isimli örgüt mensubunun Antalya ili Göynük beldesinde Jandarma karakoluna yönelik canlı bomba eylemi, (yakalanan grup içerisinde faaliyet yürüten örgüt mensubu)14. EYLEM : 2011 yılında Antalya İli Konyaaltı ilçesi Hisar Çandır Köyü mevkiinde 2 sivil Jandarma görevlisine silahlı saldırı sonrası bir Uzman Çavuş ile bir Astsubayımızın yaralanması,15. EYLEM : 2011 Temmuz ayında Hatay ili Dörtyol İlçesi Kozludere Köyü Çınarlık Yayla Bölgesinde bir şirkete ait mermer ocağından yiyecek malzemelerinin zorla gasp edilmesi ve örgüt adına sözde vergilendirme makbuzu bırakılması eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi.İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasında daha sonra şöyle denildi:"Gerçekleştirilen bu operasyonlar neticesinde; terör örgütünün sözde Akdeniz açılım grubu silahlarıyla birlikte yakalanmış, ayrıca alandaki sığınaklara gömdükleri çok miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri de ele geçirildi.Yakalanan grup içerisindeki örgüt militanlarının, Amanoslar kırsalında geçmiş dönemlerde gerçekleştirdikleri 15 eylem aydınlatılmış, terör örgütünün Akdeniz açılımı hedefleri ise boşa çıkartılarak örgüte maddi ve manevi yönden darbe vuruldu. Ayrıca; örgüt militanlarının eylem yapmak amaçlı olarak değişik illerde bulunan bazı kamu kurumları ile askeri ve polis tesislerine yönelik olarak istihbarat/keşif/değerlendirme faaliyetlerinde de bulundukları yapılan tahkikat neticesinde ortaya çıktı. Ele geçirilen silahlar ve patlayıcılar üzerinde kriminal incelemeler devam ederken 16 Kasım tarihinde adli makamlara sevk edilen 8 terör örgütü mensubu tutuklandı."