PKK'nın 25 yılda yaptığı eylemleri anlattı

T24 - PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Nadir C. adlı itirafçı, terör örgütünün son 25 yıldaki 31 eylemini ve bunlara katılanları tek tek açıkladı. Eylemlerin sorumlusu 610 terörist için arama kararı çıktı



Sözde 'tabur komutanı' seviyesindeyken Kuzey Irak'taki Zap Kampı'ndan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Nadir C., PKK'nın 25 yılda gerçekleştirdiği 31 sansasyonel eylemi ve bunlara katılan 610 PKK'lıyı tek tek açıkladı.



İtirafçı , Dağlıca saldırısına katılan 187, Aktütün baskınına katılan 150 teröristi teşhis etti. Nadir C.'nin, eski cezaevi komutanı Oktay Esat Yıldıran'ı da örgütten ayrılan bir teröristin öldürdüğünü söylediği itirafların ardından 610 PKK'lı için arama kararı çıkartıldı.





İSİM VE FOTOĞRAFLARDAN TEŞHİS



Amasya Merzifon nüfusuna kayıtlı terörist Nadir C. (40), 17 yıl önce katıldığı örgütte, sözde 'tabur komutanı' seviyesine kadar çıktı. Kandil ve kırsalda kritik görevlerde yer alan, bu sayede örgütün gizli bilgilerine ulaşabilen Nadir C., sevgilisi Nevin C. ile birlikte Zap Kampı'ndan kaçtı. İki terörist, Elazığ'da teslim olduktan sonra Malatya'da Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı'na ifade verdi. İkili, örgütün son dönemde gerçekleştirdiği pek çok sansasyonel eylem de dahil olmak üzere 31 eyleme ilişkin detaylı itiraflarda bulundu. Bu eylemlerde yer alan 610 terörist de isim ve fotoğraflarıyla, teslim olan çift tarafından tek tek teşhis edildi. Eylemlerin gerçekleştiği bölgelerdeki özel yetkili başsavcılıklara evraklar gönderilerek bilgi verildi. Diyarbakır, Malatya, Erzurum, Van, Adana ve İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılıkları da saldırıların failleri oldukları tespit edilen 610 PKK'lı hakkında yakalama kararı çıkardı. Yakalama emirleri, 81 ildeki polis ve jandarma birimlerine gönderildi. Yurtdışında oldukları tespit edilenler hakkında ise iade talepnamesi düzenlenip Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne iletildi.





DAĞLICA'DAN AKTÜTÜN'E...



İtirafçı çift, Dağlıca ve Aktütün baskınlarına ilişkin somut bilgiler de verdi. Buna göre; her iki saldırının kararı da HPG Askeri Konsey toplantısında alındı. Dağlıca'ya 187, Aktütün'e ise 153 terörist birden saldırdı. Çift, Diyarbakır Cezaevi eski komutanı Binbaşı Esat Oktay Yıldıran'ın öldürülmesi, Tunceli'de 6 öğretmenin devlet ajanı oldukları gerekçesiyle katledilmesi, Çukurca'da 9, Siirt'teki Herekol Dağı'nda 8 askerin şehit edilmesi, Beytüşşebap'ta bir askerin evinde şehit edilmesi gibi eylemlerin faillerini de tek tek açıkladı. Devrimci Karargâh adlı örgüt yöneticilerinin Kandil'deki PKK kamplarında aldıkları askeri eğitim, kullandıkları silahlar, faaliyet alanları, isimleri ve kod adları da deşifre edildi.