PKK'nın 15 Haziran sonrası suikast listesi!

T24- Polis, Kandil'den gelen iki PKK üyesini yakaladı. Üyelerden R.K., PKK'nın 15 Haziran sonrası için hazırladığı bir suikast planı olduğunu ileri sürdü. Listede, Taraf gazetesinin emniyet kökenli yazarı Emre Uslu, Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi eski Taraf yazarı Önder Aytaç ile Diyarbakır Emniyet Müdürü Sağlam ve polis müdürleri var...

Devrim Tosunoğlu'nun Akşam'da yayımlanan (25 Mayıs 2011) haberi şöyle:

İstanbul'da yakalanan üyenin sorgusu, PKK'nın eylemsizlik kararını kaldıracağı 15 Haziran sonrası için hazırladığı suikast listesini gözler önüne serdi.

İstanbul Terörle Mücadele ekipleri, Kandil'e eğitim için gençlerin gönderildiği bilgisi üzerine iki şahsı takibe başladı. Bayram G. ve Mehmet D.'nin BDP gençlik kollarından bazı gençleri kırsala hazırladığı tespit edildi. İrtibatlı oldukları R.K. (21) takibe alındı, Kandil dönüşü 17 Mayıs'ta, otogarda yakalandı. Mehmet D. ve Bayram G. de gözaltına alındı.

R.K., sorgusunda uzman polisler ile PKK ve terör üzerine tartıştı, ardından pişmanlık yasasından faydalanmak istedi. Örgüt kamplarında eğitim alan R.K., polise 'Aranmamak için eylemler öncesi sabıkasız kişiler seçiliyor' dedi.

Kandil'e 'misafir' gitti

R.K.'nın polise şu bilgileri verdiği öğrenildi: 'Eğitimden sonra talimatlar doğrultusunda 8 Mart'ta İstanbul'a gelip ailemin yanına yerleştim. Aranıp aranmadığımı öğrenmek için örgütün el koyduğu kimliğimi yenilettim. Aranmadığımı anlayınca pasaport çıkartıp tekrar Kuzey Irak'a gitmek için 'Rezzan' kod adlı örgüt üyesine 'Size misafirliğe gelebilir miyim' diye mesaj attım. Olumlu yanıt alınca Habur'dan geçiş yaptım. Rezzan bana 3 kişilik Öz Savunma Birliği kurduktan sonra yapılacak faaliyetleri anlattı.'

Saldırı gerekçesi KCK

R.K.'nın verdiği bilgilere göre örgüt sansasyonel eylem için isim listesi hazırlamış, 15 Haziran sonrası hedeflenmiş. R.K., 'Diyarbakır'da görülen KCK davasının fikir babası oldukları için Önder Aytaç ve Emre Uslu seçildi. Polis müdürleri olarak da Diyarbakır Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam, Batman Emniyet Müdür Yardımcısı Samih Teymur ve Eğitim Daire Başkanlığı'nda görevli Emniyet Müdürü Fatih Balcı hedefti' dedi.

Örgüt, R.K.'dan hedefteki kişilerle ilgili çalışmaları rapor etmesini istemiş. R.K.'ya 'Artık BDP'ye ait legal kurumlara gitme. Eylem istenirse bomba ve düzenek kuryeyle sana ulaştırılacak. 15 Haziran'dan sonra gelişecek olaylara göre eylemler şekillenecek'

denilmiş.

Bilgiler internetten

R.K., kendisine örgüt tarafından 300 dolar verildiğini belirtti, eylem düzenlenecek kişilere ilişkin bilgi topladığını söyledi. R.K., 'Bu şahıslarla ilgili bilgileri Oda TV sitesinde bulabileceğim söylendi. Laptoptan internete bağlanarak bu kişileri araştırdım, keşif çalışmalarına başlamıştım' dedi.

Tahminleri tutmuştu

Gazeteci Uslu, 27 Nisan'da kaleme aldığı 'Kontrolsüz PKK grupları Karadeniz'de eylem yapabilir' başlıklı yazısında 4 Mayıs'ta gerçekleşen konvoy saldırısının sinyallerini vermişti. 17 Mayıs'taki yazısında ise örgütün Bolu, Karabük civarında yol kesebileceğini belirtti.

