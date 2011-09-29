PKK'lının taziyesinde olaylar çıktı

T24 - Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde, Türkiye'nin Kuzey Irak'a düzenlediği hava harekatında ölen 5 PKK'lıdan biri olan 'Partizan Bagok' kod adlı Abdülselam Karakuş için kurulan taziye çadırına yürüyen göstericiler, polisle çatıştı.

CNNtürk'ün Doğan Haber Ajansı'na dayandırdığı habere göre, Haftanin Vadisi'ne geçen hafta düzenlenen hava harekatında öldürülen 5 teröristten biri olan Abdülselam Karakuş için memleketi Nusaybin'de taziye çadırı kuruldu.

Nusaybin Belediye Başkanı BDP'li Ayşe Gökkan, Akarsu Belde Belediye Başkanı BDP'li Lokman Fındık ile bir grup, Fırat Mahallesi'ndeki taziye çadırına toplu olarak yürüyerek gitti.

Hava operasyonunda öldürülen 5 PKK'lının fotoğrafları taşınan yürüyüşte sık sık PKK ve Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.

Taziye çadırında konuşan BDP Nusaybin İlçe Başkanı Ali Damar, "Bir damla kanımız kalıncaya kadar yolumuzu aydınlatan şehitlerimizin davasını yürüteceğiz. Abdulselam arkadaşımız ölümsüzlük kervanımıza katıldı. Bu ne annenin ne de babanın acısıdır, hepimizin şehididir" dedi.

Ziyaret sırasında Karakuş’un annesi Şirin Karakuş da bir konuşma yaptı. Karakuş, "Biz sonuna kadar davamızın takipçisi olacağız. Oğlum Kürdistan şehididir. Ne güzel bir hediye ki Allah’ım bana şehit annesi olmayı nasip etti" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından grup sloganlarla dağıldı.





Polislere taş attılar

Ancak, grubun içinden bazı kişilerin güvenlik önlemi alan polislere taş atması üzerine olaylar çıktı. Taş atanlara tazyikli su ve gaz bombası ile müdahalede bulundu. Bir süre süren olayların ardından göstericiler kaçtı.







