PKK'lının cenazesinde anneler polise yalvardı

T24 - PKK'lı teröristlerin cenazelerinin defnedilmesinin ardından Dağgöl Mahallesi’nde çıkan olaylarda 16 yaşındaki Botan Selçuk’un polis tarafından gözaltına alındı. Gerginlik sırasında anne Gülizar Selçuk, gözaltına engel olmak için polisin önünde diz çöküp yakardı.





Şırnak’ın Uludere İlçesi’nin Irak sınırında iki ayrı operasyonda öldürülen 12 PKK’lı teröristten biri olan ’Çanşer Çempiri’ kod adlı Adem Aşkan’ın cenazesi Hakkari’de binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi. Operasyonu protesto amacıyla Hakkari kent merkezi, Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçeleri ile Van’ın Başkale İlçesi’nde ise bugün kepenkler açılmadı.

Hakkari Devlet Hastanesi morgunda bulunan PKK’lı Aşkan’ın cenazeni toprağa vermek için sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi hastane önünde toplandı. Cenazenin morgdan alınması sırasında ailesi ve yakınları tarafından bir tepside kına getirilerek morga götürüldü. Yakınları, Aşkan’la gurur duyduklarını, yapılan bu töreni de onun düğünü olarak gördüklerini söyledi.



BDP’liler cenaza töreninde

Yeşil, sarı, kırmızı bezlere sarılı tabut, omuzlarda taşınarak Hakkari Belediyesi’ne ait cenaze aracına konuldu. Bu sırada tabutun üzerine de karanfiller atıldı. Ardından da kalabalık cenaze aracı ile üzerinde Hakkari bağımsız milletvekili adayı Selahattin Demirtaş’ın fotoğraflarının bulunduğu seçim minibüsünün arkasından yürümeye başladı. Terörist Aşkan’ın cenazesine BDP’li Hakkari Belediye Başkanı Fadıl Bedirhanoğlu, BDP’li ilçe belediye başkanları, BDP İl Başkanı Orhan Koparan ile Hakkari’nin bağımsız milletvekili adayları Esat Canan, Adil Kurt ve Van bağımsız milletvekili adayı Nazmi Gür de katıldı.





BDP’den güvenlik önlemi

Aşkan’ın cenazesi, Hastane Caddesi’nden geçirildi. Kalabalık ise kısa sürede yaklaşık 40 bine ulaştı. Kalabalık, yürüyüş boyunca öldürülen Aşkan’ın fotoğrafları, PKK flamaları, Öcalan posterleri, ’intikam’, ’Hepimiz poşulu teröristiz’ pankartları taşıyıp, Kürtçe ’Yaşasın Apo’, ’Şehitler ölmez’ sloganları atarak Keklikpınar Mahallesi’nde bulunan Tekser Mezarlığı’na doğru yürümeye başladı.

Bazı işyerlerinin siyah bezler astıkları görülürken, kalabalığın Hastane Caddesi üzerinde bulunan Emniyet Müdürlüğü önüne gelişi sırasında ise BDP’li görevliler el ele tutuşarak güvenlik zinciri oluşturdu. Seçim minibüsünden ise sık sık ’Provokasyonlara gelmeyin’ anonsları yapıldı.





Baba: O Kürdistan şehidi

Kalabalık yaklaşık 4 kilometrelik yolu yürüyerek Keklikpınar Mahallesi’ndeki Tekser Mezarlığı’na ulaştı. Mezarlık girişinde tabut cenaze aracından indirilerek, bir süre omuzlarda taşındı. Cenazenin toprağa verilmesi sırasında da yakınları fenalık geçirdi. Yakınlarını, partililer teselli etti. Terörist Adem Aşkan’ın toprağa verilmesini ardından babası Halit Aşkan Kürtçe bir konuşma yaptı. Aşkan, oğlunun sadece kendisinin değil, tüm Kürdistan’ın şehidi olduğunu söyledi. Herkese başsağlığı dileyen baba Aşkan, "Ben burada bütün Kürt halkına sesleniyorum. AKP’ye oy vermesinler. Kendi halklarına kendi partilerine sahip çıksınlar" dedi.



Belediye Başkanı konuştu

Kürtçe bir konuşma yapan BDP’li Belediye Başkanı Fadıl Bedirhanoğlu da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı iki yüzlülükle suçladı. Tayyip Erdoğan’ın İsrail ve ABD’den yardım isteyerek kendi halkını öldürttüğünü iddia eden Bedirhanoğlu, "Burada AKP’nin Hakkari adaylarına sesleniyorum. Eğer zerre kadar vicdanınız varsa, Eğer siz de Başbakan gibi iki yüzlü olmak istemiyorsanız, Kürdüm diyorsanız, gelin bu iki yüzlülüğün yanında yer almayın Kürt halkını yanında yer alın" diye konuştu. BDP’nin desteklediği bağımsız milletvekili adayı Esat Canan ise, "Başbakan’a buradan sesleniyorum. Artık son olarak şunu söylüyoruz. İnsanlar ölmesin. Bu sorun çözülsün, akan kan dursun. Zaman gelecek Erdoğan karşısında muhatap bile bulamayacak" dedi.

Cenazenin toprağa verilmesini ardından da dualar okundu. Bir dakikalık saygı duruşunu ardından BDP İl Başkanı Orhan Koparan, kalabalığın taziye çadırına gitmesini, esnafın kepenk açmasını, kalabalığın ise sessizce dağılmasını istedi. Bunun ardından da kalabalık dağılmaya başladı. Bu çağrının üzerine kapalı olan dükkanlar yavaş yavaş açılmaya başlarken, bir grup ise kent merkezine doğru yürüyüşünü sürdürdü.



Olaylar çıktı

Bu sırada da bazı gruplar yine olay çıkardı. Hakkari’nin Keklikpınar, Dağgöl, Pehlivan ve Katramas mahallelerinde toplanan, aralarında çocukların da bulunduğu 30’ar kişilik gruplar yollara barikat kurarak slogan atmaya başlayınca, polis müdahale bulundu. Polis göstericileri tazyikli su ve göz yaşartıcı bomba kullanarak dağıtmaya çalışırken, göstericiler de taş atarak karşılık verdi. Mahalle aralarındaki kovalamaca sürdü.

Hakkari’nin yanı sıra bölgede ilan edilen yas nedeniyle Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ilçeleri ile Van’ın Başkale İlçesi’nde de nöbetçi eczane ve fırın dışında kepenkler açılmadı.

Bu arada, bir grup Başkale ilçe merkezinde basın açıklaması yaparak oturma eyleminde bulundu. Basın açıklamasını ardından 30 kişilik bir grup ateş yakıp yola barikat kurdu. Göstericileri dağıtmak isteyen polis, taş ve molotof kokteyli atan gruba göz yaşartıcı gaz kullandı. Bu sırada okuldan çıkan öğrenciler gzden etkilenince yüzleri limonla silinip evlerine götürüldü.





Anne oğlunu almak için polisin önünde diz çöktü





Cenaze sonrası Dağgöl Mahallesi’nde çıkan olaylarda 16 yaşındaki Botan Selçuk’un polis tarafından gözaltına alınması sırasında gerginlik yaşandı.

Çocuğunun suçsuz olduğunu söyleyen Gülizar Selçuk ve gözaltına alınan çocuğun ağabeyi Uğur Selçuk, Botan’ı polislerin elinden almak için uzun süre polise yakardı. Sonuç alamayınca zırhlı polis aracının önüne durararak, "Bizi de öldürün. Oğlumun suçu yok" diye bağırdı. Burada çocuğunu alamayan anne Gülizar Selçuk, bu kez de çevik kuvvet polislerinin önünde diz çökerek ağlayarak çocuğunun bırakılmasını istedi. Ancak polisler çocuğun emniyete götürüleceğini söyleyince aile çevik kuvvet polisinin bulunduğu bölgeden ayrıldı.







Bu arada Keklikpınar mahallesinde bazı kadınlar, çevre güvenliği alan polislerin yanına gelerek, çocuklarının gözaltına alındığını iddia etti. Polisin kadınlara zırhlı araçların içini göstermesi üzerine ikna olan kadınlar bölgeden ayrıldı.



