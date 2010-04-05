PKK'lıların ilaçları SGK'dan sağlanmış

T24 - Bölücü terör örgütü PKK’nın ilaç paralarını Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) ödediği ortaya çıktı. Skandal Ankara’yı karıştırırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, olayı incelemek üzere Güneydoğu illerine tam 20 müfettiş gönderdi.





Star gazetesinin haberine göre; Ankara’yı karıştıran PKK skandalının ayrıntıları şöyle:



“Kısa bir süre önce SGK Başkanlığı’na bir ihbar mektubu geldi. İhbar mektubunda, Diyarbakır, Şırnak başta olmak üzere bazı Güneydoğu illerinde, aralarında doktor ve eczaların bulunduğu bir çetenin, PKK’ya katılan örgüt üyelerinin kimliklerinin kullanılarak, sahte evraklarla devletten ilaç alındığı ve bu ilaçlarında yine kaçak yollarla Kandil’e gönderildiği öne sürüldü. İhbar mektubundaki iddialarla ilgili olarak ön inceleme yapan SGK müfettişleri, olayın doğru olduğunu tespit etti. Bunun üzerine, SGK derhal olaya el koyarak, Güneydoğu illerindeki tüm ilaç alımlarını incelemeye aldı. SGK skandalın büyüklüğü nedeniyle sadece Diyarbakır’daki alımları incelemek için 20 müfettiş gönderdi. Diğer illerde de değişik sayılarda müfettişler bu olayı araştırıyor.”





İlaç siparişi verilmiş



SGK müfettişlerin ön incelemesine göre, PKK’nın sözde yöneticileri ihtiyaçları olan ilaçları örgüte bildiriyor. Söz konusu ilaçlar da, örgüte katılmış PKK’lıların kimlikleri kullanılarak hazırlanmış sahte evraklarla, yine çetenin içinde bulunan doktorlar ve eczacılar aracılığı ile temin ediliyor. Bu ilaçlar, kaçak yollarla Kuzey Irak’taki örgüt temsilcilerine temsil ediliyor. Böylece, ilaçların bedeli devlete ödetilmiş oluyor. İlaç skandalında, bazı sağlık ocaklarının, doktorların, işyerlerinin ve eczacıların da işbirliği yaptığı tespit edildi.







