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PKK'lıların geride bıraktığı şemsiyelerin sırrı çözüldü

Hakkari ve çevresinde PKK'lılara karşı başlatılan operasyon sürüyor

20 Haziran 2012 19:26

Hava harekatı ve İHA'larla PKK'nın sınır ötesindeki kamplarının da bombalandığı büyük operasyonda ölen PKK'lı sayısının 28'e yükseldiği belirtildi. Ölen PKK'lılarda şemsiyeler bulunurken, ilk kez bu saldırıda termal kameralara yakalanmamak için şemsiye kullanıldığı ortaya çıktı.

DHA'da yer alan habere göre; Hakkari'de yaklaşık 300 PKK’lının önceki sabah gerçekleştirdiği eş zamanlı saldırının hemen ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu’nun da bölgeye gelmesi üzerine son dönemdeki en büyük operasyonun yapıldığı belirtiliyor. 
 
Hakkari’nin sınıra yakın kesiminde 4 bin askerle özel harekat polisleri ve korucuların başlattığı operasyon, önceki geceden itibaren genişletildi. Yeni takviyelerle birlikte Çukurca yönünde PKK’nın Basyan ve Avaşin kamplarına da yakın olan Aktütün ve Yeşilova bölgeleri de operasyon alanı içerisine alındı. Operasyonda özel harekat polisleri ve köy korucularının da katıldığı belirtiliyor. Savaş uçakları da sınırdaki PKK kamplarını hedef aldı. Hakkari, Şemdinli ve Yüksekova’daki askeri birliklerden gece boyunca da bölgeye sürekli takviye birlikler gönderilerek operasyon alanı genişletildi. 
 
 

5 bin şemsiye alımı yapılmış

 
 
Bu arada 8 askerin şehit olduğu çatışmada ölen PKK’lıların üzerinden şemsiyeler çıktı. Daha önce vücutlarına naylon saran PKK’lıların, termal kameralara karşı ilk kez şemsiye kullandıklarını belirten askeri yetkililer, “PKK, bunu yeni keşfetti ve ilk kez bu olayda kullandı. PKK'lılar siyah renkli şemsiyeleri açıp önlerini tutuyor ve hafif çömelerek şemsiye arkasına gizlenerek yürüyor. Siyah şemsiyeler vücut ısısını kapattığı için termal kameralar tarafından tespit edilemiyor” dedi. 
 
Güvenlik ve istihbarat birimleri yaklaşık 2 ay önce PKK’nın Kuzey Irak’ta toplu şemsiye alımı yaptığını belirledi. Siyah renkte özel yapılan 5 bin şemsiye alan PKK’nın bu şemsiyeleri eylemcilere dağıttığı belirtildi.
 

 

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