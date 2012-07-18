PKK'lılar pusu kurdu: 1 şehit, 3 yaralı

Van'ın Gürpınar İlçesi Elaçmaz Köyü kırsal kesiminde devriye görevi yapan askerlere pusu kuran PKK'lıların açtığı ateşte 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Van'ın Gürpınar İlçesi Güzelsu Jandarma Karakolu'nda görevli askerler devriye görevi için Elaçmaz Köyü'ne gitti.

Köy yakınlarında bulundukları sırada askerlere pusu kuran bir grup PKK'lı saat 15.00 sıralarında ateş açtı. Askerlerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Gürpınar Kaymakamı Nurullah Kaya'nın verdiği bilgiye göre, ilk ateş sırasında 1 asker şehit oldu, 1'i ağır 3 asker ise yaralandı.

Çatışmanın öğrenilmesiyle çok sayıda asker ve özel harekat polisi bölgeye sevk edildi.

Dağlık alana kaçan PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatılırken, helikopterle alınan yaralı askerlerden durumu ağır olan Van YYÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğer 2 yaralı asker de Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.