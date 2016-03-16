''PKK'lılar operasyonların durdurulmasını ve Irak'a geçişleri için koridor açılmasını istedi'' iddiası

Yüksekova’da başlatılan operasyonlar öncesinde bazı aşiret liderlerinin de aralarında bulunduğu bir grup, kaymakamlıkla görüşerek operasyonların durdurulmasını ve PKK’lıların Irak’a geçişi için koridor açılmasını istedi.

Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberine göre, yürütülen temaslarda zaman tanınması ve koridor açılması halinde PKK’lılar Irak’a geçmeyi kabul etti. Ancak PKK’lıların bu talebi reddedildi.

Valilik, kaymakamlık ve askeri yetkililer bu talebe “Zaman tanınması söz konusu olamaz, samimilerse silah bırakıp teslim olsunlar” karşılığını verdi. Daha önce Cizre, Silopi ve Sur’da benzer inisiyatifin oluşturulmadığına dikkat çeken güvenlik kaynakları, Yüksekova’daki çabayı ilçenin örgütün finansal kaynak merkezi olmasına bağladı.

Güvenlik kaynaklarına göre uyuşturucu ve insan kaçakçılığı ilçedeki örgüt üyeleri tarafından yönetiliyor. İlçede teslim olan PKK’lıların ifadelerine Yüksekova’da 1000-1200 PKK’lının barındığı ileri sürüldü. Yüksekova’daki PKK’lıların yaklaşık 200’ü örgütün tecrübeli dağ kadrosundan olduğu da iddialar arasında yer aldı.