PKK'lılar öldürdükleri arkadaşlarının kafasını ezdi

T24 - Ağrı’nın Yukarı Pamuktaş Köyüne gelen PKK'lılar, eski köy korucusunu Halis Gökçek’i şehit etti, eşini ise yaraladılar. Evi kurşun yağmuruna tutan PKK'lılar, yanlışlıkla bir arkadaşlarını da vurarak öldürüp kaçtı.







Olay, Ağrı’nın Kars sınırına yakın Çemçe Dağı eteğindeki Yukarı Pamuktaş köyünde dün saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Bir grup PKK'lı, köyün 500 metre kadar dışında eski korucularından 55 yaşındaki Halis Gökçek’in evine yöneldi. Evin camını tıklatan PKK'lılardan biri, pencereyi açan Halis Gökçek’ten yiyecek istedi. Halis Gökçek, içerden bir miktar çay ve şeker getirerek, PKK'lıya yine pencereden vermek isterken ateş açıldı.



İddiaya göre, karanlıkta duran PKK'lılar eve doğru ateş açınca, arkadaşları ile birlikte Halis Gökçek’i vurdular. Eşinin yere düştüğünü gören Pakize Gökçek de pencereye doğru gidince, bu kez o da kurşunlara hedef oldu. Arkadaşlarını öldürdüklerini fark eden PKK'lılar, silahını aldıktan sonra tanınmaması için yüzüne taşla ezdiler. Daha sonra da pencere ve kapılardan evi kurşun yağmuruna tuttular. Köye gelmekte olan bir otomobilin farlarını fark eden PKK'lılar, karanlıkta izlerini kaybettirdiler. Olay sırasında evde bulunan Gökçek’in oğlu ve gelini ise yara almadan kurtuldu.



Halis Gökçek’in ölümü, eşinin yaralanma olayının ardından yakınları durumu Jandarmaya bildirerek yardım istedi.



Askeri helikopter ve dört zırhlı araçla köye giden güvenlik kuvvetleri, Halis Gökçek’in cenazesi ile yaralı Pakize Gökçek’i ve PKK'lının cesedini alarak Ağrı’ya getirdi. Pakize Gökçek, Devlet Hastanesinde ameliyata alındı. Halis Gökçek ile PKK'lının cenazesi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Kardeşi Halis Gökçek’in eşi, gelini ve oğlu ile birlikte yaşadığına belirten 59 yaşındaki Aziz Gökçek, "Gece vakti pencereye gelen silahlı bir kişi yiyecek istemiş. Camın önüne gelmesini sağlamak için istenen yiyeceği çay- şekeri vermek için kardeşim Halis pencere önüne gelince dışardan ateş açılmış. Bizim tahminize göre, tek kurşunla hem kardeşim hem de yiyecek isteyen kişi ölmüş" diye konuştu.





