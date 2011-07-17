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PKK’lılar maden ocağını bastı!

Osmaniye'de maden ocağını basan bir grup PKK'lı terörist, iş makineleri ve binayı ateşe verdi.

17 Temmuz 2011 03:00

T24 - Osmaniye'de maden ocağını basan bir grup PKK'lı terörist, iş makineleri ve binayı ateşe verdi.

Osmaniye merkeze bağlı Kengerli Yaylası Kızılyüce Dağı mevkisinde yaklaşık 15 kişi oldukları belirlenen terör örgütü PKK mensupları, Akdağ Maden Ocağındaki iş makinelerini ve maden ocağına ait binayı yakarak kaçtı. 

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, güvenlik güçlerinin maden ocağındaki çalışanların ifadesini aldığı belirtildi. 

Yetkililer, jandarma timleri ve yangına müdahale etmek amacıyla Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bildirdiler. 


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