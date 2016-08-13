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PKK'lılar, Jirki aşiretinden iki kişiyi kaçırdı

Jirki aşireti, PKK'dan intikam almak için yemin etmişti

13 Ağustos 2016 17:12

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yol kesen bir grup PKK’lı durdurdukları bir otomobili yaktıktan sonra Jirki aşiretine mensup olduğu öğrenilen 2 kişiyi kaçırdı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; PKK’lı dün gece Beytüşşebap ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki İkinci Köprü Mevkii’nde yol kesti. Durdurdukları araçlarda bulunanları indirerek kimlik kontrolü ve örgüt propagandası yapan PKK’lılar, korucu Jirki aşiretine mensup ancak kendisi korucu olmayan Fikret Adıyaman ile kardeşi Naci Adıyaman’ın içinde bulunduğu otomobili yaktı. 

PKK’lılar daha sonra Fikret ve Naci Adıyaman kardeşleri yanlarına alarak dağlık alana doğru götürdü. Olayı haber alan güvenlik güçleri zırhlı araçlarla PKK’lıların yol kestiği ikinci köprü mevkiine giderek kapsamlı operasyon başlattı.

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Jirki aşiretiBeytüşşebapŞırnakPKK

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