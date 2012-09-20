PKK'lılar Iğdır'da araç yaktı

Tunceli-Erzincan karayolu kesen bir grup PKK'lı, Çığ Tünelleri içine çektiği ağır tonajlı araçları ateşe verip yaktı. Karayoluna patlayıcı tuzaklayan PKK'lılar, gasp ettikleri araçla kaçtı. Iğdır'da ise Türk Telekom'a ait bir aracın PKK'lılar tarafından yakıldığı bildirildi.

Ferit Demir'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alana haberine göre, Tunceli'nin Pülümür bağlantılı Erzincan karayolu, 40'ıncı kilometresindeki Ağlayan Kayalar Mevkii'nde akşam saatlerinde bir grup PKK'lı tarafından kesildi.

Silah tehdidi ile araçları durduran PKK'lılar yolculara bir süre örgüt propagandası yaptı.

PKK'lılar daha sonra ağır tonajlı bazı araçları bölgedeki Çığ Tünelleri içine çekip, yaktı.

Karayolu üzerine bombalı tuzaklar kurduğu belirtilen PKK'lılar durdukları araçlar içinde yer alan 06 BZ 4339 plakalı mavi renkli hafif ticari aracı gasp edip kaçtı.

PKK'lıların yol kestiği haberi üzerine Tunceli-Erzincan karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Tunceli'de polis ve jandarma ekipleri kaçırılan araçla eylem yapılacağı ihtimali üzerine alarma geçti. Tunceli'de güvenlik önlemleri de üst seviyeye çıkarıldı.

Türk Telekom'a ait bir araç yakıldı

Öte yandan Iğdır'da Türk Telekom'a ait bir aracın teröristlerce yakıldığı bildirildi.

Iğdır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, içerisinde 3 personelin bulunduğu Türk Telekom'a ait aracın, Korhan Jandarma Karakol Komutanlığı'nın ankesör arızasını giderdikten sonra dönüşe geçtiği sırada terör örgütü mensupları tarafından durdurulduğu belirtildi.

Personelin araçtan indirildiği ifade edilen açıklamada, "Aracın ateşe verildiği ve daha sonra yol kenarında mayın patlamasının olduğu, olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bilgisi alınmıştır" ifadesi kullanıldı.