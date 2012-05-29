PKK'lılar Iğdır'da 10 kişiyi kaçırdı

PKK'lılar, yol yapım çalışması yapılan Ağrı Dağı'nın Korhan Yaylası'nda, aralarında Özel İdare Müdürlüğü'nde görevli bir mühendis ile bir avukatın da bulunduğu 10 kişiyi kaçırdı.

Iğdır 'da dün akşam saat 19.00 sıralarında Ağrı Dağı’nın Iğdır ’a bakan tarafındaki Korhan Yaylası’nda PKK'lılar 10 kişiyi kaçırdı. Yol yapımı çalışması yapılan bölgeden akşam saatlerinde Iğdır ’a dönmek üzere yola çıkan grubun önü, kalabalık PKK’lı grubu tarafından kesildi.

PKK ’lılar yol yapımından dönenlerin bulunduğu 3 otomobili yaktı, mühendis Mehmet Tan, avukat Serkan Gültekin, müteahhit Fikri Güner, marangoz Zafer Alagöz ve 6 kişiyi daha yanlarına alarak kaçırdı. Teröristlerin yol yapımından dönenler arasında bulunan Nahçıvanlı ı 2 işçiyi pasaportlarına el koyduktan sonra bıraktığı belirtildi.