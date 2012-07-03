PKK'lılar AKP'li Hayrullah Tanış'ı kaçırdı

Van'ın Gürpınar AK Parti İlçe Başkanı 46 yaşındaki Hayrullah Tanış, Van'daki evine geldiği sırada PKK'lılar tarafından kaçırıldı.

AKP İlçe Başkanı, 3 çocuk babası Tanış, dün saat 19.30 sıralarında Gürpınar İlçesi’nden Van ’daki Hafiziye Mahallesi’nde bulunan evine geldği sırada silahlı 3 kişi tarafından silah zoruyla otomobilinden indirilerek kaçırıldı. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, kurtarılması için de operasyon başlatıldı. Polis, çevrede bulunan mobese kameralar üzerinede de inceleme başlattı.

Yakınları AK Parti İl Başkanı Abdullah Aras, İlçe başkanı Tanış’ın hiç kimseyle bir husumetinin olmadığını, kurtarılmasını beklediklerini, şu ana kadar da bir haber alamadıklarını söyledi. (DHA)