"PKK'lı yakalayacağız" deyip silahla dağa çıktılar!

Ordu’nun Mesudiye ilçesi Topçam bölgesinde PKK'lıların kurduğu pusu sonucu 3 askerin şehit edilmesi, 2 askerin ağır yaralanmasının ardından Karadenizliler PKK'lı avına çıktı.

CNN Türk'ün haberine göre, Fatsa Jandarma Komando Birliği ve askerin yürüttüğü arazi taramalarına Ordu'nun değişik ilçelerinden gelen vatandaşlar da otomatik silahları ve av tüfekleriyle eşlik ediyor. Topçam bölgesine dağılan vatandaşlar, Jandarma Komutanlığı'nın emir ve talimatlarına uygun hareket ederek nöbet tutarken, bazı vatandaşlar da araziye çıkarak PKK'lı avı yapıyor.



En son olayın 8 yıl önce yaşandığı bölgede ellerinde silahlarla nöbet bekleyen vatandaşlar, “Askerimizi şehit etmişler. Dükkanı kapattık buraya geldik. Onların kanını yerde bırakmamak için bekliyoruz. Bu hainleri buradan çıkaracağız. Ya yakalayacağız, ya öldüreceğiz ya öleceğiz. Bütün desteklerimizi vereceğiz. Allah'ın izniyle bunları buradan çıkaracağız. Karadeniz halkının ne olduğunu bunlar bilmiyor. Karadenizli çoluk çocuğundan, gencinden yaşlısına kadar elinde silahı, olmazsa nacağı (küçük balta) ile müdahale eder” dediler.