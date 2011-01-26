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PKK’lı türbanla keşif yaptı

Polis, PKK’lı bir kadının Kızılay metrosu ve bazı semtlerde türban takarak yaptığı keşif çalışmalarını kamerayla tespit etti.

26 Ocak 2011 02:00

T24 - Üniversitelerde “kaos ve çatışma ortamı” yaratmaya yönelik eylem hazırlığı içinde olan PKK ve sol terör örgütlerine mensup 5 üniversite öğrencisi tutuklandı.

Polis, PKK’lı bir kadının Kızılay metrosu ve bazı semtlerde türban takarak yaptığı keşif çalışmalarını kamerayla tespit etti. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:

PKK’lı türbanla keşif yaptı

Polis ekipleri, sağ görüşlü öğrenci ve kişilere yönelik eylem hazırlığındaki grupta yer alan PKK’lı olduğu iddia edilen bir kız öğrencinin, kamufle olmak amacıyla türban takarak yaptığı keşif çalışmalarını görüntüledi.

Ankara’daki çeşitli üniversitelerde öğrenci olan Y.Y., A.Y., R.A., U.S ve D.E.S. gözaltına alındı. Terör örgütü mensubu öğrencilerden U.S. ve D.E.S.’nin PKK’lı, R.A.’nın DHKP-C’li, A.Y. ve Y.Y.’nin ise diğer sol terör örgütlerine üye olduğu iddia edildi.

Söz konusu organizasyonun “keşif” grubunda yer alan D.E.S. isimli kız öğrencinin, eylemler için bilgi topladığı söylendi. D.E.S.’nin keşif çalışmalarını yaptığı sırada, dikkat çekmemek ve kamufle olmak amacıyla türban taktığı saptandı. Polis ekipleri, D.E.S.’nin Kızılay metrosu ve bazı semtlerde yaptığı keşif çalışmalarını görüntüledi. D.E.S.’nin daha önce Ankara’da terör örgütü PKK’ya karşı yapılan bir operasyonda gözaltına alındığı bildirildi. Y.Y., A.Y., R.A., U.S ve D.E.S., 23 Ocak’ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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