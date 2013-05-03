PKK'lı gruplar sınır dışına çekilmeye başladı mı?

KCK yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan'ın, 8 Mayıs’tan itibaren çekileceğini açıkladığı PKK’lı gruplar hazırlıklara başladı. PKK’lıların özellikle sınıra yakın Hakkari-Şırnak bölgesindeki hareketliliği, gece uçuşu yapan İnsansız Hava Araçları tarafından da görüntülendi.

PKK yöneticisi Murat Karayılan’ın Kandil’de bir basın toplantısıyla tüm dünyaya duyurduğu “Silahlı güçlerin sınır dışına çekilmesi 8 Mayıs’ta” açıklamasının ardından PKK'lıların hareketliliği İnsansız Hava Araçları (İHA) tarafından da tespit edildiği öne sürüldü.

Hareketlilik ağırlıklı olarak Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde belirlendi. Bölgede geceleri toplanan gruplar görüntü vermemeye çalışırken derin vadiler ile dağlık bölgelerdeki uçuşlarda elde edilen görüntülerde örgüt üyelerinin küçük gruplar halinde toparlanarak çekilmeye hazırlandıkları kaydedildi.

Bestler-Dereler merkez

Şeyhmus Çakan’ın Star gazetesindeki haberine göre, havaların ısınmasıyla birlikte Hakkari ve Şırnak bölgesinde uçuş yapan bir İHA tarafından çekilen görüntülerde örgüt üyelerinin bulundukları bölgeleri terketmek üzere hazırlandıkları ve çekilmek için toparlanmaya başladıkları kaydedildi. Derin vadiler ile dağlık bölgelerdeki uçuşlarda elde edilen görüntüler Harekat Merkezinde kayıt altına alınarak değerlendirildi. Örgüt üyelerinin küçük gruplar halinde toparlanmaya başladığı kaydedilirken, derin vadilerde ise karların erimesiyle birlikte oluşan derin sular görülüyor. Kuzey Irak topraklarına yakın olan bölgede toplanan grupların yakın zamanda sınırı geçmesi bekleniyor.

Yerel kaynaklar doğruladı

Hakkari, Şırnak, Bingöl ve Diyarbakır kırsalındaki örgüt üyelerindeki hareketlilik yerel kaynaklar tarafından da doğrulandı. Örgütün çekilmeye başlamak için hazırlık yaptığı haberlerini değerlendirmeye alan güvenlik birimleri bunları doğrulatarak üst makamlara iletiyor. Diyarbakır 2’nci Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı’ndan kalkan F-16 savaş uçaklarının bölgedeki keşif uçuşları da sürüyor. Örgütteki hareketlilik tüm güvenlik birimleri tarafından tespit edilmiş durumda. Örgütün Kuzey Irak’taki kamplarına çekilmesi işleminin günler alacağı öğrenildi.

Öte yandan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile Kuvvet komutanlarının Hakkari ve Şırnak bölgesindeki denetlemeleri de tamamlandı. Komutanların askeri yetkililerden bilgi aldığı öğrenildi.

‘Biz konuşurken PKK geceleri çekiliyor olabilir’

Çözüm sürecinin provokasyon olsa bile devam edeceğini söyleyen AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, PKK için “Biz ‘PKK ne zaman çekilecek, hangi yoldan gidecek’ diye konuşurken PKK, çekilmeye başlamış olabilir. Öyle tabur halinde gidecek değiller, küçük gruplar halinde çekilecekler. MİT, bunu organize eder” dedi. 1999’daki çekilmede 300 ile 500 PKK’lının ölümüyle sonuçlanmasının bugünkü süreç için de korku yarattığı yorumları hakkında Ensarioğlu, “O gün devlet iradesi yoktu. PKK çekilme kararı aldı ama devlet bunu istemiyordu. Bugün bunu isteyen bir devlet iradesi var. Deniliyor ki ‘Süreçten rahatsız olan bir karakol komutanı PKK’lıların çekildiğini gördüğünde ateş emri verebilir’ Hayır, bu olmayacak. Çünkü devlette raylar yerine oturdu” dedi.