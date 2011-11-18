PKK'lı cenazesine 40 bin kişi katıldı!

T24

40 bin kişi katıldı







Erdoğan'ı sert eleştirdi



Mezarlık dönüşü olaylar çıktı



Çukurca'da 24 askerin şehit olduğu saldırı sonrası kaçan PKK'lılara yönelik Kazan Vadisi'nde düzenlenen hava destekli operasyonda öldürülen 'Zilan Hakkari' kod adlı Gülistan Koç, 'Serdar Mezrai' kod adlı Cemil Erol ile 'Dılşad Aryen' kod adlı Gıyasettin Kaval, Malatya Adli Tıp Kurumu'nda DNA testi sonucu kimlikleri tespit edildikten sonra dün akşam saatlerinde Hakkari Devlet Hastanesi morguna getirildi.BDP Hakkari Milletvekili Esat Canan, Belediye Başkanı Fadıl Bedirhanoğlu ve parti yöneticilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 40 bin kişi, bugün sabah saatlerinde hastane morguna gelerek 3 PKK'lının cenazelerini belediye cenaze aracıyla 5 kilometre mesafedeki Keklikpınar Mahallesi'ndeki Şehitlik Mezarlığı'na götürdü.Kepenklerin kapalı olduğu kent merkezinde, cenazelerin omuzlarda taşınması sırasında kalabalığın Emniyet Müdürlüğü binası önünden geçtiği sırada, yaklaşık 100 BDP'li herhangi bir olay çıkmaması için emniyet ile kalabalık grup arasında etten duvar ördü.PKK'lıların tabutlarına sarı, kırmızı ve yeşil renkli flamalar örtülürken, kalabalık grup, tabutların taşınması sırasında Kürtçe marşlar söyleyerek, PKK lehinde slogan attı.Mezarlık girişinde tekrar omuzlara alınan 3 PKK'lıların cenazesi, dualar ve atılan sloganlar eşliğinde yan yana toprağa verildi.Cenazelerin toprağa verilişi sırasında bazı kadınlar Kürtçe ağıtlar yakarak gözyaşı döktüğü görüldü. Defin işleminden sonra bir dakikalık saygı duruşunda bulunan kalabalık grup, sonra da Kürtçe marşlar söyledi.BDP Hakkari Milletvekili Esat Canan, mezarlıktaki konuşmasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı sert bir dille eleştirdi. Canan şunları söyledi: "Cenazeleri parçalanarak öldürülen üç evladımızı bugün burada toprağa verdik. Bütün Türkiye şunu bilsin, bu kirli savaşın sonucunda Edirne'de toprağa verilen cenaze ile Hakkari'de toprağa verilen cenazelerin arasında bir fark yok. Oradaki öldürülen insan ne kadar kutsal ise, bugün burada toprağa verdiğimiz evladımız da bir insandır ve kutsaldır. Başbakan bugün Hakkari'ye bakmalıdır. Hakkari nüfusunun hemen hemen tamamı şu anda burada evlatlarına, cenazelerine sahip çıkmışlar. Başbakan'ın ve Hükümet sözcülerinin bu gerçeği görmesi lazım. Bugün Başbakan eğer bu cezaneye katılmış olsaydı, Hakkari'de buradaki insanların feryatlarını dinlemiş olsaydı, belki çözüme yönelik bir diyolag, bir barış yolu açılabilirdi."PKK'lıların toprağa verilmesinin ardından kalabalık grubun dönüşü sırasında olaylar çıktı.Keklikpınar Mahallesi'nde önlem alan polis panzerine atılan bir ses bombasının patlaması sonucu bir polis hafif yaralandı.Keklikpınar, Katramas, Medrese ve Dağgöl ile Kıran Mahalleleri'nde toplanan 50'şer kişilik gruplar, cadde ve sokaklara barikat kurarak polise taş havai fişek ve molotofkoteyli ile saldırdı.Polis, gösterici grupları göz yaşartıcı bomba ve tazyikli sıkarak dağıtmaya çalıştı. Olayların devam ettiği Hakkari kent merkezinde esnaf mezarlık dönüşü kepenk açmadı.