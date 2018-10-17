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PKK/KCK şüphelisi tıp öğrencisi tutuklandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da polis tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan üniversite öğrencisi tutuklandı

17 Ekim 2018 15:22

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da polis tarafından terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan üniversite öğrencisi tutuklandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün gençlik yapılanmasında yer aldığı ve örgütün kırsal alanına eleman temin ettiği belirlenen İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 2\'nci sınıf öğrencisi C.B.\'yi gözaltına aldı. Emniyette yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen C.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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