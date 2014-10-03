PKK'dan Tunceli'de karakol saldırısı

Pülümür'ün Kırmızıköprü Köyü'nde esi karakol yerine köyün karşısındaki yüksek tepeye yapılan ve inşaatı büyük ölçüde tamamlanıp, askerlerin de büyük ölçüde taşındığı Kırmızıköprü Jandarma Karakolu'na bugün saat 16.05 sıralarında sayılıları henüz tespit edilmeyen kalabalık bir PKK'lı grup tarafından silahlı saldırı düzenlendi.



DHA'nın haberine göre, ormanlık alandan karakol yakınlarına sızan PKK'lılar iki ayrı noktadan kannas keski nişancı tüfeği ve Biksi silahlarla karakol ve nöbetçi kulelerine ateş açtı. Saldırıya, karakoldaki askerlerin de anında karşılık vermesiyle kısa süreli çatışma çıktı. Yoğun ateş altında kalan PKK'lılar ormanlık alana giderek izlerini kaybettirdi. Çatışmada ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Daha önce karakollara yönelik saldırılar yönünde bilgi alan güvenlik güçleri karakollara özel birlikler sevk edip, güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkarmıştı. Saldırının ardından bölgeye yine helikopterlerle Jandarma Özel Harekat timleri indirilerek, stratejik alanlara yerleştirildikleri öğrenildi.

Tunceli Valiliği'nden, Kırmızıköprü Jandarma Karakolu'na düzenlenen saldırıyla ilgili yapılan yazıla açıklamada, "03.10.2014 günü saat 16.05 sıralarında ilimiz Pülümür İlçesi'nde yapımı devam eden Kırmızıköprü Jandarma Karakol Komutanlığı yeni hizmet binasına BTÖ mensuplarınca taciz ateşi açılmış, açılan taciz ateşine güvenlik güçlerimiz anında karşılık vermiş, olayda herhangi bir zayiat meydana gelmemiştir" denildi.