PKK'dan Obama'ya mektup!

PKK'nın lider kadrosunda yer alan Karayılan ve Aydar, ABD ve Irak'ın düşmanı olmadıklarını belirterek, Obama'dan Kürt sorununun demokratik çözümüne katkı sunmasını istedi.



Karayılan ve Aydar, ABD ve Irak'ın düşmanı olmadıklarını belirterek, Obama'dan Kürt sorununun demokratik çözümüne katkı sunmasını istedi. Obama'ya gönderildiği belirtilen ve örgüte yakın internet sitelerinde yayınlanan, mektupta şöyle denildi:



"Sayın Barack OBAMA

ABD Devlet Başkanı



Öncelikle ABD devlet başkanlığına seçilmiş olmanızı, halkımız ve örgütümüz adına içtenlikle kutlar, yeni görevinizde size başarılar dilerken, bu seçimin dünyanın her tarafında barış, özgürlük, huzur ve refaha vesile olmasını dilleriz.



Sayın Başkan;



Seçim kampanyanız, değişim, barış, özgürlük, eşitlik, adalet gibi yüksek ahlaki değerlere dayalı söyleminiz, dünyanın her tarafında olduğu gibi halkımız tarafından da ilgi ve sempatiyle izlendi. Vurgulamış olduğunuz insanlığın bu yüksek değerleri ne yazık ki bu çağda da ülkemiz ve bölgemizde halen ayaklar altına alınmaktadır. Bu değerlere en fazla ihtiyaç duyan bir halkın, Kürt Halkının birer temsilcileri olarak size yazıyoruz.



Kürdistan’ın Türkiye, İran, Irak ve Suriye tarafından bölünmüşlüğü ve Irak hariç diğer parçalarda Kürt Halkının asgari haklardan da yoksun olduğu gerçeği, tarafınızdan da bilinmektedir. Saddam rejiminin ortadan kaldırılmasından sonra Irak’ta durum değişmiş ve henüz tüm sorunlar hallolmamışsa da Kürtler belli bir statüye kavuşmuşlardır. Irak’ın aksine Türkiye, İran ve Suriye de, Kürt Halkının varlığı inkar edilmekte ve en basit hak talebi şiddetle bastırılmaktadır.



Türkiye’nin bu dayanılmaz baskı ve şiddetine karşı, hareketimiz öcülüğünde 30 yılı aşkın bir süredir halkımızın özgürlük mücadelesi devam etmektedir. Biz bir özgürlük hareketiyiz, Kürt Halkının her halk gibi kendi ülkesinde özgür olarak yaşamasını talep ediyoruz. Ayni zamanda Ortadoğu’da her düzeyde örnek alınabilecek, başta kadın hakları olmak üzere insan haklarını temel alan, laik-demokratik bir hareketiz. Ülkelerin sınırlarını parçalamadan, sorunun mevcut sınırlar dahilinde hak eşitliği temelinde çözümünden yanayız.



Başkan G. W. Bush döneminde hareketimiz haksız bir şekilde terör listesine alındı. En son olarak geçen sene Türkiye’yi memnun etmek için Sayın Bush tarafından hareketimiz ABD, Irak ve Türkiye’nin düşmanı ilan edildi. Türkiye’ye gelişmiş silahlar verildi, askeri istihbarat desteği sağlandı. Biz kimsenin düşmanı değiliz, hele hele Irak ve ABD’nin hiç değiliz. Bu güne kadar dünyanın hiçbir yerinde ABD veya ABDlilere yönelik en ufak bir olumsuz eylemimiz olmamıştır. Biz Türkiye’yle de sorunu diyalog yoluyla barışçıl demokratik bir şekilde çözmek istiyoruz."



Sayın Başkan;



Ülkenizin Türkiye ile çok yönlü iyi ilişkileri var. Bizim için Türkiye ile ilişkilerinizi bozmanızı talep etmiyoruz. Biz sizden ilişkilerinizi devreye sokarak, bu sorunun diyalog yoluyla çözülmesine yardımcı olmanızı istiyoruz. Bu konuda biz de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz. Kürt sorununu çağdaş bir çözüme kavuşturan Türkiye, hem demokratikleşir, hem Ortadoğu da barış ve istikrara daha çok katkı sunabilir, hem de sizinle daha iyi bir müttefik haline gelir.



Bu vesile ile başkanlığa seçilmenizi bir kez daha kutlarken, başkanlığınız döneminde Türkiye, İran ve Suriye’deki halkımızın acı içindeki durumunu göz önüne alarak, Kürt sorunun barışçıl demokratik çözümüne katkılarınızı esirgemeyeceğiniz inancıyla saygılarımızı sunuyoruz.”





KNK DA PKK İÇİN RİCACI OLDU



Öte yandan PKK terör örgütü güdümünde faaliyet gösterenKürdistan Ulusal Kongresi (KNK) de, ABD’nin yeni Başkanı Barack Obama’yı seçimlerdeki zaferinden dolayı kutladı. KNK’nin kutlama mesajında şu ifadeler yer aldı:



“Biz KNK adına, ABD Başkanlık seçimlerinde Sayın Barack Obama’nın zaferini kutluyoruz. Umut ediyoruz ki, Sayın Barak Obama’nın da dediği gibi bu seçimler ABD, Ortadoğu ve tüm dünya için değişimin vesilesi olur.Ayrıca halklar arasındaki sorunların diyalog ve barış temelinde çözümünü, tüm dünyada demokrasi ve özgürlük temel değer ve amaç olmasını diliyoruz.



Bu çerçeve de Kürt sorununun çözümü için de Sayın Obama’nın Amerikan siyasetinde değişim yapmasını umut ediyoruz. Amerika’nın PKK’yi düşman ilan ettiği siyaset değiştirilsin. Zira Kürt halkı ve PKK, ne Amerika halkı ne de hiçbir halka karşı düşmanlık yapmadı ve yapmayacaktır.



Sorunların çözümü düşmanlıklar üzerine değil, diyalog ve barış üzerinedir. Biz KNK olarak, Sayın Obama’dan Güney Kürdistan’daki kazanımların korunması ve diğer tüm bölgelerde olumlu bir rol oynamasını umut ediyoruz. Biz bu umut ve beklenti ile Sayın Obama’yı bir kez daha kutluyor ve yeni dönemde kendisine başarılar diliyoruz.”