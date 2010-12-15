-PKK'DAN ''MAFYAVARİ'' EYLEMLER ANKARA (A.A) - 15.12.2010 - Avrupa ülkelerinde finansman kaynaklarının yakın takibe alınması nedeniyle köşeye sıkışan terör örgütü PKK'nın, uygun faaliyet alanı bulduğu Hollanda'da ''mafyavari'' eylemlere yöneldiği bildirildi. Finansman ve kadro temini açısından Hollanda'yı üs olarak kullanan terör örgütü PKK'nın, başkent Lahey'deki siyasi uzantısı derneğin yeni taşındığı binasına ruhsat alabilmek için gerekli şartları sağlayabilmek üzere çevredeki iş yeri sahiplerini tehdit ettiği ortaya çıktı. Terör örgütünün, Lahey'deki siyasi uzantısı dernek için satın aldığı binaya ruhsat alabilmek amacıyla belediye başvurduğu, ancak belediye yetkililerinin yaptıkları inceleme sonucunda, binanın yangın merdiveninin olmaması nedeniyle başvurunun reddedildiği kaydedildi. Bunun üzerine, PKK'lı teröristlerin, dernek binasının yan duvarını kırarak, yangın merdiveni yapmaya çalıştıkları, ancak söz konusu tadilatın, ev dekorasyon mağazasının önünü kapatacağından, mağaza sahibi Y.Ç.'nin bu tadilata karşı çıktığı ve belediyeye şikâyette bulunduğu belirlendi. PKK'lı teröristlerin, mağaza sahibini ''yangın merdivenine engel olması durumunda mağazasının kundaklanacağı, kendisinin ve ailesinin öldürüleceği'' yönünde tehdit ettiği kaydedildi. Öte yandan, Hollanda güvenlik güçlerine PKK'lı teröristler hakkında suç duyurusunda bulunan Y.Ç'nin, teröristlerin davranışlarından rahatsızlık duyan sokaktaki diğer işyeri sahipleri ile birlikte hareket etme kararı aldığı ifade edildi. Avrupa Birliği Polis Teşkilatı'nın ''Avrupa Birliği Terörizm Durum ve Eğilimler'' başlıklı raporlarında, PKK'nın, uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı, sahtecilik, haraç alma gibi organize suç faaliyetlerinden elde ettiği milyonlarca avroyu silah alımı ve terör eylemlerinin finansmanı için kullandığı belirtilerek, PKK'nın Avrupa ülkeleri için ''en tehlikeli mafya örgütlenmesi'' olduğuna kaydedilmişti.