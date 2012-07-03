PKK'dan konteynır kente silahlı saldırı!

Van'da deprem sonrası kurulan Vizontele Konteynır kentin güvenliğini sağlayan polislere ateş açıldı. Biri ağır 2 polis yaralandı.

Saldırı, saat 21.30 sıralarında Van ’ın şehirler arası bağlantısını sağlayan İpek Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Van Bölge ve Eğitim Araştırma Hastanesi yakınında bulunan Vizontele konteynır kentin güvenliğini sağlayan polislerin bulunduğu nöbet kulubesine, sayıları öğrenilemeyen bir grup PKK ’lı tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Polisler ateşe anında karşılık verirken, açılan ilk ateşte 2 polis memuru yaralandı.

Yaralı polis memurları Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan polislerden birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede Özel Harekat polislerinin de katıldığı geniş çaplı operasyon başlatıldı.