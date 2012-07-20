PKK'dan Kolombiya taktiği

Diyarbakır’da önceki gün gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu PKK’nın Kolombiya’daki gibi ‘kurtarılmış suç bölgeleri’ oluşturduğunu ortaya çıkardı. Örgütün, hint keneviri ekili alanlara ve buralara giden yollara mayın döşediği belirlendi

Milliyet'ten Tolga Şardan'ın haberine göre, polis ve jandarma birimlerinin önceki gün Diyarbakır’da bin 700 personel, 4 helikopter ve 16 zırhlı araçla gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonuyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Örgütün, kırsal bölgelerde hint keneviri ekimi yapılan alanlara ve buralara giden yollara mayınlama yaptığı belirtildi. Operasyonda, Diyarbakır’ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerine bağlı 12 ayrı köyde 5 bin dönümlük alan tarandı.

500 milyondan oldular

Oluşturulan operasyon timlerinin üç ilçeye bağlı, Esenler, Uçarı, Ziyaret, Gözebaşı, Gökçen, Boyunlu, Bağlan, Kabakaya, Çavundur, Dolunay, Ormankaya ve Çiftlibahçe köylerine ait kırsal alanlarda yaptıkları çalışmalarda, yüzde 95’i hasat edilmemiş halde yaklaşık 250 ton hint keneviri bulundu ve kullanılamaz hale getirildi. Kaynaklar, bir dönümde yaklaşık 6 bin kök Hint keneviri yetiştirildiği düşünüldüğünde, imha edilen Hint keneviri sayısının yaklaşık 5 milyon kök olduğunu belirtti. Yetkililer, uyuşturucu ticareti çerçevesinde bir koligram Hint kenevirinin 2 bin liradan satıldığına dikkati çekti. Operasyonla, örgüte gideceği anlaşılan yaklaşık 500 milyon liralık gelirin kesildiği kaydedildi.

Güvenlik kaynakları, örgütün uyuşturucu madde imal ederek para kazanmayı sağlamak amacıyla Kolombiya’daki organize suç örgütlerinin kullandığı yöntemi kullandığını belirledi. Örgütün Hint keneviri ekimi yapılan alanlar ve çevresine ulaşmak için geçilmesi gereken yol güzergahına mayın ve el yapımı patlayıcılar koyduğu belirlendi. Böylelikle Kolombiya örneğindeki gibi, “kurtarılmış suç bölgeleri” oluşturulduğu vurgulandı. Örgütün; Lice, Kulp, Hani, Dicle, Eğil, Kocaköy, Hazro ve Silvan ilçeleri ve köylerinin dağlık bölgelerinde bulunan tarlalarda, esrarın hammaddesi olan Hint keneviri ekimini teşvik ettiğinin tespit edildiğini kaydeden kaynaklar, bu bölgelerin PKK’lıların barındıkları ve faaliyet yürüttükleri dağlık bölgeler olduğuna dikkati çekti.