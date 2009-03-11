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PKK’dan kaçıp ABD ordusuna katılıyorlar!

TSK'nın Kuzey Irak’ta ağır darbeler vurduğu PKK'dan kaçan teröristlerin ABD ordusuna katılarak Afganistan’a paralı asker gittiği bildirildi.

11 Mart 2009 02:00

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta ağır darbeler vurduğu bölücü terör örgütü PKK’dan kaçan teröristlerin ABD ordusuna katılarak Afganistan’a paralı asker olarak gittiği bildirildi.

Kanal D’nin haberine göre, Türk savaş uçaklarının operasyonları sonucu büyük moral çöküntüsü yaşayan bölücü örgüt mensupları PKK’dan kopmaya başladı. PKK’dan kopan teröristeler Kuzey Irak’ta dağılarak yaşamlarını sürdürürken, bazıları Türkiye’ye dönüyor.

Irak’taki ABD ordusuna katılmayı tercih edenler var. Erbil’deki Amerikan Ofisi’ne başvurarak kayıtlarını yaptıran PKK’lılar, Bağdat’ta kısa bir eğitimden geçirildikten sonra yeni bir kimlikle sözleşme yaparak paralı Amkerikan askeri oluyor. Paralı asker olan PKK’lılar, Afganistan’a gönderilerek Taliban ve El Kaide örgütüne karşı gerille savaşında ABD saflarında savaşıyor.

Eski PKK’lıların ABD ordusunda paralı asker oldukuları iddiası MİT, Emniyet ve Jandarma istihbaratın raporlarına yansıdı. İstihbarat raporlarının paralı asker olan PKK’lıların konu başlığı da ilginç bir sıfatla adlandırılıyor: "PKK’lı Coniler.."

PKK’lıların ABD ordusuna paralı asker olarak katıldıkları haberlerini teslim olan teröristler de doğruladı. Hezir kod adlı Suriye kökenli bir PKK’lının verdiği bilgiye göre, en az 15 arkadaşı ABD ordusuna katıldı. ABD ordusu yetklilelerinin PKK’lı teröristlere ABD’de yaşama hakkı veren ’Yeşil Kart’ vaadinde bulundukları bildirildi.

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