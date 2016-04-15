PKK'dan Jirki aşiretinin vurulan lideriyle ilgili açıklama

Şırnak’ta 11 Nisan’da Jirki aşireti lideri Tahir Adıyaman’ın vurulmasına ilişkin PKK'den "ilgimiz yok" açıklaması geldi. Adıyaman’ın vurulmasından sonra Hakkari’de Jirki aşireti’ne mensup bir grup basın açıklaması yaparak, "Bizler aşiret olarak bunun intikamını alacağız" demişti.

Rudaw'ın haberine göre PKK açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Jirki aşiretinden Tahir Adıyaman’ın PKK tarafından önü kesilerek yaralandığı yönünde bilgiler basına yansımıştır. Bizim hareket olarak Jirkilerden ne herhangi bir kimseye ne de Tahir Adıyaman’a karşı eylem yapma gibi bir kararımız yoktur. Bu olayın bizimle hiçbir ilgisi söz konusu değildir. Zaten mevsim koşullarından dolayı, şu anda söz konusu olay mahalli civarında güçlerimizin herhangi bir birimi de bulunmamaktadır. Aldığımız bilgiler, Jirki korucularının Şırnak operasyonundan çekilmesini istemeyen bazı Jirki aşireti mensubu kişilerin, devletin teşvikiyle bu olayı yaptığı yönündedir. Durum bu kadar açık olmasına rağmen Jirki aşiretinden bazı kişilerin olumlu açıklamalarına karşılık, bazılarının da agresif ve düşmanca bir dil kullanarak açıklama yapmış olmalarından, düşmanın Jirki aşireti üzerinde oynadığı ve bazılarını hareketimize karşı tahrik ederek kontra olarak kullanmak istediği anlaşılmaktadır.”

Jirki aşiretinin basına yaptığı açıklama şöyle:

Olay nasıl olmuştu?

Jirki aşireti lideri ve bölgenin en önemli korucu başlarından biri olan Tahir Adıyaman, 11 Nisan’da Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine 5 kilometre mesafede bulunan İkinci Köprü Mevkii'nde özel aracıyla seyir halindeyken saldırıya uğramıştı. Açılan ateşte Tahir Adıyaman yaralanırken, yanındaki korucular da karşı ateş açmıştı.

Olaydan bir gün sonra Hakkari’de Jirki aşiretine mensup bir grup, basına açıklama yapmıştı. Grup adına açıklama yapan Jirki aşiretinin Hakkari’deki ileri geleni Mehmet Adıyaman, "Bizler aşiret olarak bunun intikamını alacağız" demişti. Adıyaman, “Bundan sonra bizim aşiret ile PKK’lılar arasında ip kopmuştur. Bizden insanlık adına bir şey beklemesinler” demişti. PKK’nın bütün Kürtler’i imha ettiğini de söyleyen Adıyaman, "Yüksekova’daki insanları muhacir duruma düşürdüler. Silopi, Cizre, Diyarbakır’da onlar Kürtler’i imha ettiler” ifadelerini kullanmıştı.

Jirki aşiretinin Hakkari ve Şırnak'ta 20 binin üzerinden üyesi bulunurken, büyük bölümü de köy koruculuğu yapıyor.