PKK'dan İsmail Beşikçi'ye tehdit

Sosyolog ve yazar İsmail Beşikçi'nin PKK'nın internet sitesinden tehdit almasına bir grup aydın tepki gösterdi. İmza toplayan grup kınama bilidirisi yayınladı. Aydınlardan gelen tepki üzerine sitedeki yazı geri çekildi.



Sosyolog/yazar İsmail Beşikçi, "Kürtçülük propogandası yapmak" suçlamasıyla yıllarca hapis yattı. Ama şimdi PKK'nın hedefinde. PKK'nın internet sitesindeki yazılarda Beşikçi'ye tehdit içeren ifadeler kullanılınca, bir grup aydın durumu protesto etti.



Herşey Beşikçi'nin bir kaç öy önce verdiği röportajda "PKK Abdullah Öcalan'ı eleştirebilmelidir" demesiyle başladı. Ardından PKK'nın internet sitesinde Beşikçi'yi hedef alan yazılar yayınlandı.



Hakarete varan suçlamalar yapıldı. İsmail Beşikçi, Öcalan'ın ismini Ergenekon'a karıştırmakla suçlandı. "Ergenekon'un Nakşi kanadı" ifadesi kullanıldı.



Hatta Beşikçi'nin PKK hakkında Fethullah Gülen cemaatiyle benzer görüşleri savunmaya başladığı yazıldı. Terör örgütünün sitesinde Beşikçi için "çizmeyi aşıyor" ifadesinin kullanılması aydınları harekete geçirdi.



Fikret Başkaya, Sibel Özbudun, Temel Demirer gibi isimlerin de aralarında olduğu bir grup aydın kınama bildirisi yayınladı. Beşikçi'yi hedef alan yazıların eleştiriyle bağdaşmadığı vurgulandı.



Sosyolog /yazar Beşikçi, 70'li yıllardan bu yana "Kürtçülük propogandası yapmakla" suçlandı. Bu yüzden tam 15 yıl hapis yattı.



Aydınların tepkisi üzerine PKK'nın internet sitesi de geri adım attı. Hakaret ve tehit içerdiği belirtilen "İsmail Beşikçi'ye açık mektup" başlıklı yazı yayından kaldırıldı.



