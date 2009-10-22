PKK'dan dönüşler için telefon hattı kuruldu

Avrupa’dan Türkiye’ye dönmesi beklenen Barış ve Demokratik Çözüm Grubu’nun 15 kişiden oluştuğu ve 28 Ekim’de İstanbul’a geleceği açıklandı.



Hazırlık Komitesi’nden Zübeyir Aydar ANF’ye yaptığı açıklamada grubun gitmeden bir gün önce Brüksel’de basın toplantısı yapacağını söyledi. Barış Grubu'nun Türkiye'ye dönüşüyle ilgili bilgi almak isteyenlere telefon hattı açıldı: 00 32 489 15 80 16











Kandil ve Mahmur’dan gelen barış gruplarının ardından beklenen Avrupa Barış Grubu da yola çıkmaya hazırlanıyor. Grubun kaç kişiden oluştuğu ve ne zaman Türkiye’ye giriş yapacağı netleşti.





15 kişiden oluşacak

PKK'nın yetkili isimlerinden Zübeyir Aydar, Avrupa’dan gidecek barış grubunun 15 kişiden oluştuğunu belirterek, bu grubun 27 Ekim günü saat 11.30’da Brüksel’deki uluslararası basın merkezinde basın toplantı yapacağını söyledi.

Grubun bu toplantı ile gidiş amaçlarını aktaracağını dile getiren Aydar, “Grup basın toplantısından sonra Almanya’nın Düseldorf kentine geçecek. Burada öğleden sonra kendileri için kitlesel bir karşılama ve uğurlama töreni yapılacak” dedi.





Düseldorf'tan İstanbul'a uçacak

28 Ekim günü de kitlesel bir uğurlama töreni yapılacağını belirten Aydar, grubun karşılanması ve uğurlanması için Almanya’da da bir hazırlık komitesinin kurulduğunu söyledi. Aydar grubun 28 Ekim’de Düseldorf’tan İstanbul’a uçacağını bildirdi. Karşılama ve uğurlama törenleri ile ilgili planlamanın ise Almanya’daki Hazırlık Komitesi tarafından kamuoyuna açıklanacağı ifade edildi.





Kitlesel uğurlama çağrısı

Aydar, grubun karşılanması ve uğurlanması için Kürt halkı ve dostlarına çağrıda bulunarak, “Kandil ve Mahmur grupları nasıl Mahmur ve Zaho’da uğurlandıysa ve nasıl Habur’da, Silopi’de, Cizre’de, Çınar ile Diyarbakır’da karşılandıysa, Avrupa’daki halkımızın da gidecek barış grubuna eşlik etmeleri ve görkemli bir törenle uğurlamalarını bekliyoruz” dedi.

Duyarlı bütün kesimlerin de bu uğurlama töreninde yer almasını beklediklerini ifade eden Aydar, tarihi günler yaşandığını vurgulayarak, “Bu bir özgürlük ve barış arayışıdır, bu bir sivil eylemdir. Bu çerçevede halkımızın tarihi günlere, bu gidişe tanıklık etmelerini ve üzerlerine düşeni yapmalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Başta Belçika, Almanya ve Avrupa Birliği olmak üzere ilgili tüm Batılı ülkelere de seslenen Aydar, Avrupa Birliği ülkelerinden Kürdistan Özgürlük Mücadelesi ve Kürt halkının barış ve özgürlük arayışına anlayışla yaklaşmalarını, yardımcı olmalarını ve bu yürüyüşü desteklemelerini istedi.

Türk yetkililere de çağrıda bulunan Aydar, daha önceki barış grubuna gösterdikleri hassasiyeti ve yaklaşımı, “daha bir ciddiyetle yaklaşarak bu grubu da göstermelerini beklediklerini” kaydetti.

Aydar, grupta yer alacak isimlerin daha sonra açıklanacağını belirterek, grubun gidişine ilişkin bilgi almak amacıyla bir telefon numarası açıldığını sözlerine ekledi: 00 32 489 15 80 16